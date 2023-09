Xbox Series X -konsolista luvassa uudistettu versio - vuoto paljastaa tiedot

Microsoft on joutunut ison vuodon kohteeksi Yhdysvaltain kauppakomission (FTC) toimesta. Kuvia ja tietoja paljastui FTC:n ja Microsoftin välisen oikeudenkäynnin yhteydessä, joka liittyy Microsoftin Activision Blizzard -kauppaan.

Vuodettujen dokumenttien mukaan Microsoft on julkaisemassa uudistetun version Xbox Series X -konsolista ja täysin uusi konsoli olisi luvassa vuonna 2028.

The Verge kertoo, että uusi Xbox Series X on luvassa vuoden 2024 aikana. Brooklin-koodinimeä käyttävä laite sisältää täysin uuden muotoilun ja uudistettuja ominaisuuksia.

Muotoilun osalta uudistettu Series X on pyöreämpi verratessa nykyiseen mallin. Uusi malli ei enää sisällä levyasemaa, mutta sisäistä tallennustilaa on tarjolla kahden teratavun verran, kun nykyisessä sitä on teratavu.

Etupuolella on USB-C -portti, joka toimittaa virtaa ohjaimen lataukseen.

Uudistettu Xbox Series X hyödyntää Wifi 6E- ja Bluetooth 5.2-yhteyksiä. Lisäksi siinä on vähemmän virtaa kuluttava piiri. Hinta on sama kuin alkuperäisen laitteen eli 499 dollaria. Suomessa nykyisen mallin hinta on nyt noin 544 euroa.





Myös Xbox Series S on saamassa päivitystä. Luvassa on parempia langattomia yhteyksiä ja vähemmän virtaa kuluttava piiri.

Konsolin lisäksi luvassa on uusi Xbox-ohjain. Muotoilu ja asettelu painikkeiden osalta pysyy samana, mutta uudessa ohjaimessa on kiihtyvyysanturi sekä tuki haptiselle palautteelle. Muita uudistuksia ovat vaihdettavat ja ladattavat akut, hiljaisemmat painikkeet ja ohjain herää käyttöön, kun sen nostaa pöydältä. Ohjain tukee Bluetooth 5.2- ja Xbox Wireless 2-yhteyksiä.

The Verge kertoo myös dokumenteista, joiden mukaan Microsoft suunnittelee seuraavan sukupolven konsolin julkaisua vuodelle 2028.