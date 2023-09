LG tuo pian Suomessa myyntiin langattoman 97-tuumaisen OLED-television - hinta hurjat 29 999 euroa

LG Electronics (LG) julkaisi maailman ensimmäisen langattoman OLED-television aiemmin tänä vuonna ja syksyllä sellaisen voi ostaa itselleen myös Pohjoísmaissa.

LG SIGNATURE -tuotesarjaan kuuluvasta OLED M -televisiosta löytyy kolme kokoa. Tarjolla on 97-tuumainen malli (97M3), joka on samalla markkinoiden suurin OLED-televisio. LG on toki jo aiemminkin tuonut markkinoille 97-tuumaisen OLEDin.

Muita kokoja ovat pienemmät 83 tuuman (83M3) ja 77 tuuman (77M3) mallit.

OLED M -televisiot eroavat muista televisioista, sillä nämä käyttävät LG:n langatonta Zero Connect -tekniikka.

Itse televisioon tarvitsee kytkeä vain virtakaapeli, kun taas muut laitteet, kuten pelikonsoli tai soundbar-kaiutin, kytketään erilliseen Zero Connect Boxiin, joka voi olla jopa 10 metrin päässä itse televisiosta.

LG:n käyttämä tekniikka kykenee lähettämään reaaliaikaisesti videota ja ääntä 4K-resoluutiolla ja 120 hertsin virkistystaajuudella televisioon.





LG:n mukaan sen kehittämä lähetysratkaisu pystyy lähettämään suuria tietomääriä jopa kolminkertaisella nopeudella Wi-Fi 6E -standardiin verrattuna. Yrityksen Zero Connect -tekniikka tukee jopa Dolby Visionia ja Dolby Atmosia.

"Olemme olleet yli 10 vuoden ajan OLED-televisioiden markkinajohtajia ja pyrimme jatkuvasti luomaan uusia ja innovatiivisia tuotteita, jotka tekevät kuluttajien elämästä helpompaa. Premium-luokan LG SIGNATURE -tuotemerkin alle kuuluva uusi SIGNATURE OLED M antaa käyttäjille mahdollisuuden sijoittaa televisio luovasti seinälle tai lattialle. Gallery Design -toiminnon avulla televisioon voi heijastaa haluamaansa taidetta. Tavoitteenamme on, että 97M3 -televisiosta tulee kodin persoonallinen sisustuselementti", Erik Svalberg, tuoteasiantuntija, LG Electronics Nordic.

97-tuumainen LG SIGNATURE OLED M tulee myyntiin Pohjoismaissa tänä syksynä yhdessä kahden pienemmän, 83- ja 77-tuumaisen OLED M -mallin kanssa. Kaikissa malleissa on siis langaton Zero Connect -ääni ja kuvansiirto.

Halvalla tätä uutta teknologiaa ei saa isoimman mallin kohdalla, sillä 97-tuumainen malli kustantaa hurjat 29 999 euroa. Pienempien mallien hinnat ovat jonkin verran maltillisemmat, sillä 83-tuumainen malli maksaa 9 999 euroa ja 77-tuumainen 6 999 euroa.