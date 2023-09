Sennheiser julkisti pienikokoisen AMBEO Soundbar Minin

Sennheiser täydentää AMBEO -sarjaa pienikokoisella AMBEO Soundbar Minillä. Laite on saatavilla nyt 799 euron hinnalla.

AMBEO Soundbar Mini on kooltaan 700 x 100 x 65 millimetriä ja se painaa 3,3 kiloa. Soundbarissa on yhteensä kuusi kaiutinelementtiä. Kaksi bassoelementtiä ja neljä muuta elementtiä. Kokonaisteho on 250 wattia.

Laite on varustettu 7.1.4-virtualisointiteknologialla, joka käytännössä luo 3D-äänen virtuaalisia tilaäänikaiuttimia hyödyntäen.

AMBEO Soundbar Minissä on yhteensä neljä mikrofonia, joita hyödynnetään kahdella tavalla. Mikrofonien avulla voi käyttää Alexa-virtuaaliavustajaa. AMBEO OS -järjestelmä mahdollistaa yhden kosketuksen kalibroinnin, joka skannaa huoneen ja säätää surround-virtualisointia huomioimaan eri huonekokoja, heijastuksia ja tekstuureja.

AMBEO Soundbar Mini yhdistyy television HDMI 2.1 -liitäntään (HDMI eARC). Wifin ja Bluetoothin avulla Minin kautta voi toistaa musiikkia eri suoratoistopalveluista älypuhelimen kautta.





