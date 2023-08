Sonyn kompakti langaton SRS-XB100-kaiutin on nyt saatavilla Suomessa

Sonyn aiemmin kesällä julkaistu kompakti SRS-XB100 -kaiutin on tullut saataville Euroopassa. Hintaa tällä kaiuttimella on 69,90 euroa.

Pienikokoinen kaiutin on helppo ottaa mukaan hihnan ansiosta, ja se on saanut IP67-luokituksen eli laite kestää vettä ja pölyä. Kaiuttimen runko on valmistettu osittain kierrätysmuovista.

SRS-XB100:n akunkesto yltää jopa 16 tuntiin täydellä latauksella ja lataus tapahtuu USB-C:n kautta.

Sonyn mukaan kompaktista koosta huolimatta kaiutin tuottaa vaikuttavan ja laajalle levittyvän ääneen. Kaiuttimessa on Sound Diffusion Processor, joka levittää äänen tilaan kuin tilaan DSP-tekniikan avulla. Kaksi kaiutinta voidaan yhdistää stereopariksi.

Kaiuttimessa on myös sisäänrakennettu mikrofoni puheluita varten. Echo Cancelling -ominaisuudella kaksi ihmistä voi puhua samanaikaisesti ilman, että kummankaan ääni katkeaa.