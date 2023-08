Samsungin massiivinen Dual HD -pelinäyttö tulee nyt saataville 2599 euron hintalapulla

Samsung esitteli alkuvuodesta Odyssey Neo G9 (G95NC) -pelinäytön, joka on kaikin puolin hurja. Nyt Samsung on paljastanut näytön saatavuuden ja hinnan. Samalla yhtiö kertoo, että Odyssey Arkista on luvassa päivitetty versio myöhemmin tämän vuoden aikana.

Suomessa Odyssey Neo G9 on ennakkotilattavissa tästä päivästä alkaen suositushintaan 2599 euroa ja päivitetty G97NC-versio Odyssey Arkista lokakuussa suositushintaan 2699 euroa.

"Pelimaailma kehittyy jatkuvasti, ja uusin näyttöteknologiamme on siinä ratkaisevassa osassa – etenkin pelaajille, jotka haluavat avata uusia ovia seikkailuille ja saada itsestään mahdollisimman paljon irti. Samsungin johtajuutta pelinäytöissä vahvistavat entisestään uusimmat Odyssey-näyttömme, jotka avaavat pelaamiseen äärimmäisen vaikuttavan uuden tason ja luovat uudenlaisia kokemuksia pelaajille ympäri maailman. Gamescomissa rakennetaan pelaamisen tulevaisuutta. Emme voisi kuvitella parempaa paikkaa näyttöjen tulevaisuuden esittelyyn", sanoo Samsungin Visual Display -liiketoiminnan johtaja Hoon Chung.

Odyssey Neo G9 - Dual HD -pelinäyttö

Samsungin mukaan Odyssey Neo G9 on maailman ensimmäinen Dual Ultra-High-Definition (Dual HD) -näyttö.

Nimitys tulee näytön koosta ja kuvasuhteesta.





Näytöllä on kokoa hurjat 57 tuumaa ja 1000R -kaarevuuden näytössä on 32:9-kuvasuhde, joten se käytännössä vastaa kahta vierekkäin olevaa 32 tuuman UHD-näyttöä. Tarkkuutena käytetään 7 680 x 2 160 resoluutiota.

Näytössä on useita toimintoja, joilla kokoa voi hyödyntää tehokkaammin. Picture-in-Picture - ja Picture-by-Picture -tilojen avulla voi katsoa sisältöjä useista eri kuvalähteistä yhdellä silmäyksellä. Näyttö käyttää Auto Source Switch+ -toimintoa, joka muodostaa yhteyden välittömästi uusiin laitteisiin ilman kuvalähteiden selaamista.

Näytön Samsung Quantum Mini LED -taustavalo toimii Quantum Matrix -teknologialla, mikä tarjoaa pienempiä, erillisiä himmennysalueita. Tuloksena on selvempi ero näytön vaaleiden ja tummien alueiden välillä, terävä kontrasti ja vähemmän valon hohtamista kirkkailta alueilta tummempiin. Näytössä on VA-paneeli.

Kirkkaus yltää jopa 1000 nitiin ja virkistystaajuus 240 hertsiin. Tarjolla on myös AMD FreeSync Premium Pro -tekniikka.

Liitäntöjen osalta löytyy DisplayPort (DP) 2.1, HDMI 2.1 ja USB-hubi oheislaitteille.



Päivitetty Odyssey Ark

Samsung toinen massiivinen näyttö puolestaan saa päivitystä.

Viime vuonna Samsung esitteli 55-tuumaisen Odyssey Ark (G97NB) -pelinäytön, joka saa nyt pelaajien antamien palautteiden perusteella päivitystä. Uuden version mallinimi on G97NC.

Uutena ominaisuutena Ark saa uuden Samsung Multi View -ominaisuuden, joka mahdollistaa jopa neljän eri kuvalähteen käyttämisen yhtä aikaa. Uudessa Multi View -näkymässä käyttäjä voi nähdä sisältöä kolmesta HDMI-portista ja DP1.4-liitännästä samanaikaisesti.

Arkissa on myös KVM (Keyboard, Video, Mouse) -vaihto-ominaisuus, jonka avulla käyttäjä voi ohjata kaikkia näyttöön kytkettyjä laitteita yhdellä hiirellä ja näppäimistöllä.

Uuden Arkin suositushinta on Suomessa 2699 euroa, kun ensimmäinen versio tuli saataville 2999 eurolla. Nykyään tätä ensimmäistä versiota saa jopa alle 2000 euron.

Näiden kahden näytön lisäksi Samsung toi hiljattain saataville 49 tuuman Odyssey OLED G9 -pelinäytön, jossa käytetään QD-OLED -tekniikkaa.





