Corsairin K70 Max -näppäimistössä hyödynnetään magneettikytkimiä

Corsair julkisti K70 Max -näppäimistön, jossa käytetään uusia Corsair MGX -kytkimiä. Niin sanotuissa magneettikytkimissä on sisällä magneetteja, joka vastaa painalluksen rekisteröinnistä ja samalla magneetit tarjoavat monipuolisempia ominaisuuksia perinteiseen kytkimeen verratessa.

Perinteisessä kytkimessä kaksi metallista pintaa koskettava toisiaan ja rekisteröivät painalluksen.

Corsairin MGX-kytkimessä on magneetti ja sensori tunnistaa, kun magneetti lähestyy sitä kohti ja rekisteröi painalluksen. Vastaavanlaisia magneettikytkimiä käytetään esimerkiksi SteelSeriesin Apex Pro Mini- ja Apex Pro Mini Wireless -näppäimistöissä.

Razer puolestaan hyödyntää joissakin näppäimistöissä Analog Optical -kytkimiä, joissa painalluksen tunnistaminen tapahtuu valon avulla.

Corsairin kytkimet mahdollistavat kytkeytymispisteen säätämisen 0,4 mm - 3.6 mm välillä 0,1 mm:n pykälin. Kytkin tarjoaa myös mahdollisuuden asettaa yhteen kytkimeen kaksi toimintoa eli esimerkiksi vähän painettaessa pelissä hahmo kävelee ja pohjaan painettaessa hahmo juoksee.

Lisäksi luvassa on Rapid Trigger mode, joka nollaa kytkimen välittömästi, kun se liikkuu ylöspäin. Ominaisuus on tosin luvassa vasta myöhemmin vuoden aikana päivityksen muodossa ja muutenkin kaikki kustomointiominaisuudet tulevat käyttöön syksyllä iCue-päivityksen mukana.

K70 Max -näppäimistössä kytkimien päällä on 1,5 mm:n paksuiset double-shot PBT -näppäinhatut, ja jokaisen näppäimen valaistusta voi mukauttaa haluamansa mukaisesti.





Perinteisten painikkeiden lisäksi tarjolla on rulla ja muut painikkeet median hallintaan sekä kytkin, joka muuttaa valaistuksen staattiseksi ja vähentää viivettä.

K70 Max on täysikokoinen näppäimistö ja siinä on alumiinirunko. Painoa on 1,96 kiloa. Mukana on myös magnettien avulla kiinnittyvä rannetuki. Yhteys toimii langallisesti ja kaapelin voi irrottaa näppäimistöstä. Kytkimien komennot toimitetaan koneelle 8000 hertsin nopeudella.

Kahden vuoden takuulla varustettu näppäimistö kustantaa 229,99 euroa ja se on saatavilla heti Corsairin verkkokaupasta.