Lenovon 499 euron Tab P12 -tabletissa on 12,7-tuumainen 3K-näyttö

Lenovo julkisti Tab P12 -tabletin, joka tulee Suomessa saataville vielä heinäkuun aikana. Valmistajalta löytyy myös toinen uusi tabletti, Tab M10 5G, joka tukee saataville elokuussa.

Tab P12:n hinta on 449 euroa tabletin ja kynän osalta tai 499 euroa näppäimistön ja kynän kanssa.

Tällä hinnalla Tab P12 kilpailee vahvasti OnePlussan ensimmäinen tabletin, Padin kanssa, jonka arvostelun voit lukea täältä. OnePlus Pad tosin tarjoaa 499 euron hinnalla vain itse tabletin, joten näppäimistö ja kynä tulee hankkia erikseen.

Lenovon Tab P12 sisältää 12,7-tuumaisen LTPS LCD -näytön 3K-tarkkuudella eli 2944 x 1840 pikselillä. Näytön virkistystaajuus on kuitenkin jätetty perinteiseen 60 hertsiin.

Näytön parina videoiden katselussa toimivat JBL:n neljä kaiutinta Dolby Atmos -äänellä. 10 200 mAh akun luvataan tarjoavan virtaa 10 tunnin ajaksi videoita katsellessa.

Laitteen potkusta vastaa MediaTekin Dimensity 7050 -piiri, jonka parina on 4 tai 8 gigatavua käyttömuistia. Sisäistä tallennustilaa on 128 tai 256 gigatavua. Lenovo ei tiedotteessa maininnut, mikä tai mitkä versiot Suomessa tulevat saataville.





Laitteessa on myös muistikorttipaikka. Yhteydet hoituvat USB-C 2.0:n avulla langallisesti ja langattomasta yhteydestä vastaavat Wifi 6 ja Bluetooth 5.1.

615 gramman painoisessa ja 6,9 millimetrin paksuisessa laitteessa on 13 megapikselin etukamera, 8 megapikselin takakamera ja virtapainikkeeseen lisätty sormenjälkilukija.

Käyttöjärjestelmänä toimii Android 13 ja Lenovo lupaa päivityksenä tuoda Android 14- ja Android 15-versiot sekä neljän vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.





Lenovo Tab M10 5G

Lenovo Tab M10 5G sijoittuu Tab P12:n alapuolelle hinnan osalta. Tab M10 5G:n hinnat alkavat 399 eurosta ja se tulee saataville elokuussa.

Tässä tabletissa on 10,61-tuumainen 2K-näyttö (2000 x 1200) 15:9-kuvasuhteella ja korkeammalla 90 hertsin virkitystaajuudella.

Sisällä on Snapdragon 695 5G -piiri, jonka ansiosta tabletille voi hankkia on SIM-kortin 5G-yhteyttä varten. RAM-muistia on 4 tai 6 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 128 gigatavua. Myös muistikorttipaikka löytyy.





Laitteessa on kaksi kaiutinta, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, 13 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin etukamera ja 7700 mAh akku, josta riittää virtaa 5G:tä käytettäessä 9 tunnin ajaksi videoita katsellessa.

Käyttöjärjestelmänä toimii myös Android 13, mutta tälle laitteelle Lenovo lupaa vain yhden isomman päivityksen ja 3,5 vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.

Samsung myös juuri julkisti Galaxy Tab S9 -sarjan. Nämä laitteet sijoittuvat huippuluokkaan ja tarjoavat parempia ominaisuuksia.

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.