Yleinen kirjoitusvirhe vie Yhdysvaltain armeijalle tarkoitetut sähköpostit Afrikkaan

Yhdysvaltain armeijalla on erikoinen ongelma. Koko nykyisenkaltainen Internet on syntynyt Yhdysvaltain puolustushallinnon ARPANET-verkon kehitystyön ansiosta ja laajentui siitä pikkuhiljaa ensin tutkimuslaitoksiin, yliopistoihin ja lopulta 1990-luvulla tavallisten kansalaisten käyttöön.

Varsin oikeutetusti Yhdysvaltain armeijalla on myös ikioma ensimmäisen tason domainpääte, eli kuten Suomen valtiolla on oma .fi -päätteensä, on Yhdysvaltain armeijalla käytössä .mil -domainpääte, lyhenteenä militarysta.

Ongelma - ja mahdollinen turvallisuusuhka - syntyvät ihmisten huolimattomuudesta.

Nimittäin hyvin, hyvin samankaltainen ensimmäisen tason domainpääte on olemassa ja se kuuluu Pohjois-Afrikassa sijaitsevalle Malin valtiolle. Malin domainpääte on .ml eli muutoin sama kuin Yhdysvaltain armeijan, mutta ilman i-kirjainta.

Ja ilmeisesti kirjoitusvirhe on hämmentävän yleinen, sillä .ml -domaintasoa ylläpitävän tahon mukaan Yhdysvaltain armeijan henkilöstölle tarkoitettuja, mutta väärällä domainpäätteellä lähetettyjä sähköposteja saapuu .ml -osoitteisiin tuhansia, päivittäin.



Nykyisellään .ml -domainpäätteestä vastaa yksityinen yritys, jonka työntekijä hollantilainen Johannes Zuurbier on kertonut varoittaneensa Yhdysvaltain armeijaa ongelmasta jo vuosien ajan. Hänen mukaansa väärin osoitetuista sähköposteista löytyy mm. tietoa armeijan henkilökunnan perhesiteistä, matkasuunnitelmista ja tarkemmista henkilötiedoista.

Väärään osoitteeseen lähetetyt sähköpostit eivät siis välttämättä päädy mihinkään maagiseen internetin roskakoriin, vaikka niistä tulisikin viesti, että vastaanottajaa ei ole olemassa. Sen sijaan vastaanottavaa verkko-osoitetta ylläpitävä taho voi kerätä viestit talteen, vaikkei niille olisikaan oikeaa vastaanottajaa.

Erityisen ongelmalliseksi tilanne on muuttumassa pian, kun Malin .ml -domain siirtyy suoraan Malin hallituksen ylläpidettäväksi. Malilla on läheiset suhteet Putinin Venäjään.

Yhdysvaltain armeijakaan ei sinänsä voi asialla hirvittävän paljon tehdä, sillä internetin rakenne on tarkoituksella hajautettu - ja kukin päätason domainin ylläpitotaho vastaa sen toiminnasta itsenäisesti.

Financial Timesin haastattelussa Yhdysvaltain armeijan edustaja kertoo kuitenkin puolustushallinnon estäneen nyt sen, että oikeaoppisesta .mil -sähköpostiosoitteesta ei voi lähettää lainkaan sähköposteja väärinkirjoitettuihin .ml -osoitteisiin. Tämä ei tietenkään takaa sinänsä mitään, sillä Yhdysvaltain muu hallinto käyttää .gov -sähköpostiosoitteita ja niistä ilmeisesti sähköpostit kulkevat edelleen sekä .mil että .ml -osoitteisiin, riippuen siitä, onko lähettäjä kirjoittanut osoitteen oikein.