Xbox Live Gold korvataan Game Pass Corella syyskuussa

Microsoft sanoo pian hyvästit Xbox Live Goldille, sillä tämä korvataan 14. syyskuuta Xbox Game Pass Corella.

Xbox Game Pass Core tarjoaa Xbox Live Goldin tapaan tutut konsolin verkkomoninpelit. Xbox Live Gold antaa käyttäjille kaksi peli kuukaudessa pelattavaksi, mutta uusi Game Pass Core tarjoaa yli 25 pelin valikoiman.

Microsoft on tässä vaiheessa vahvistanut Coren sisältävän nämä pelit: Among Us, Descenders, Dishonored 2, Doom Eternal, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gears 5, Grounded, Halo 5: Guardians, Halo Wars 2, Hellblade: Senua's Sacrifice, Human Fall Flat, Inside, Ori & The Will of the Wisps, Psychonauts 2State of Decay 2 ja The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.

Muut pelit julkaistaan myöhemmin ja Microsoft kertoo, että valikoimaan lisätään 2 tai 3 peliä vuodessa.





Game Pass Coreen kuuluu myös jäsenedut ja -tarjoukset. Hinta pysyy samana eli palvelu maksaa 6,99 euroa kuukaudessa.

Jos olet jo Gold-jäsen, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Myös aiemmin hankitut pelit pysyvät käytössä.

Coren lisäksi Microsoftilta löytyy seuraavat jäsenyydet: Konsoli, PC ja Ultimate.

Konsoli maksaa 10,99 euroa kuukaudessa ja se tarjoaa satoja konsolipelejä konsolilla, mutta ei sisällä konsolin verkkomoninpelejä. PC tarjoaa satoja pelejä tietokoneella pelattavaksi, kun taas Ultimate sisältää satoja pelejä konsolille, tietokoneelle ja pilvipalveluun sekä konsolin verkkomoninpelit.