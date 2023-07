PS5-pelaajat voivat jälleen lunastaa ilmaiseksi kuuden kuukauden kokeilujakson Apple TV+ -palveluun

Sony ja Apple ovat jälleen luoneet tarjouksen Apple TV+ -palvelun kokeiluun. PS5-pelaajat voivat nyt lunastaa palvelun kokeilujakson puoleksi vuodeksi ilmaiseksi. Edellinen vastaavanlainen tarjous oli voimassa 22.7.2022 asti.

PS5-konsolia käyttävät voivat siis lunastaa palvelun kuuden kuukauden ajaksi. Myös PS4-käyttäjille löytyy tarjous palvelun käyttöön, mutta tämä on vain kolmen kuukauden mittainen.

PS5-käyttäjien kohdalla tarjouksen voi lunastaa, jos käytössä on jo voimassaoleva Apple TV+ -palvelun ilmainen kokeilujakso tai palvelua on tilannut aiemmin. Jos palvelua on tilannut osana tarjouspakettia, kuten Apple One -pakettia, tarjousta ei voi lunastaa.

PS4-käyttäjien kohdalla tarjous koskee vain uusia Apple TV+ -tilaajia.

Tarjouksen voi lunastaa näin:

Etsi Apple TV -sovellus konsolin hakupalkista tai medioiden aloitusnäytön kohdasta "Kaikki sovellukset". Lataa ja avaa Apple TV -sovellus ja seuraa näytön ohjeita. Kirjaudu sisään Apple ID:lläsi tai luo Apple ID, jos sinulla ei vielä ole sellaista. Nauti Apple TV+ -palvelun pidennetystä kokeilujaksosta.



Tarjous on voimassa 31. heinäkuuta asti. Lisätietoa saat täältä.