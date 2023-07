Threads on Metan vastine Twitterille - tältä se näyttää

Jo vuosi sitten huhuttiin siitä, että Instagram olisi kokeilemassa täysin tekstipohjaista palvelua. Huhuista syntyi sittemmin vähälle huomiolle jäänyt Instagram Notes, mutta yhtiö ei selkeästikään lopettanut kehitystyötä siihen.

Nyt on jo täysin varmaa, että Instagram ja sen emoyhtiö Meta iskevät kovaa Elon Muskin lempilapseen, miehen itselleen ostamaan Twitteriin.

Threads (an Instagram app, kuten erikseen mainitaan) on ulkonäöltään lähes identtinen Twitterin kanssa ja sovellus on jo listattuna iPhonen sovelluskaupan sivuilla. Ladattavaksi sovellus päätyy torstaina, 6.7.2023, jolloin kaikkien todennäköisyyksien mukaan myös Threadsin verkkosivusto aukeaa virallisesti.

Twitterin siirryttyä Muskin omistukseen, on meno yltynyt palvelussa varsin villiksi: palvelun käyttöehtoja on muutettu lähes viikottain ja hetkittäistä joukkopakoakin alustalta on nähty.



Vaikka Twitter ei olekaan koskaan noussut sosiaalisten medioiden kärkikahinoihin käyttäjämäärissä, sen vaikutusvalta on aina ollut valtavan paljon suurempi kuin muilla some-alustoilla. Käytännössä kaikki maailman poliitikot ja toimittajat käyttävät palvelua ja usein uutisaiheet syntyvät nimenomaan Twitterissä käytyjen keskustelujen ja vuotojen perusteella.

Tähän asti kenties tärkein Twitterin haastaja on ollut hajautettuun malliin pohjautuva Mastodon, josta AfterDawnikin löytyy. Sen käyttäjäkokemus ei kuitenkaan ole uusille käyttäjille kovinkaan helposti omaksuttava, joten alusta on jäänyt pitkälti pienemmän piirin temmellyskentäksi.

Meta aikoo integroida Threadsin tiukasti muihin palveluihinsa, joka varmasti alentaa liittymisen kynnystä: todennäköisesti uutta käyttäjätiliä ei tarvita, vaan vanhat Instagram- ja Facebook-tunnukset toimivat palvelussa suoraan.