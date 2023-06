Pluto TV saapui Ruutuun - tarjoaa kymmeniä kanavia maksutta

Ruutu -suoratoistopalveluun on tänään tuotu Pluto TV -palvelu. Pluto TV tarjoaa tällä hetkellä noin 40 kanavaa, joita voi katsella Ruudun kautta maksutta.

Kanavilla ohjelmat pyörivät koko ajan ja välillä kanavilla on mainoskatkoja. Pluto TV on katsottavissa Ruudun etusivun Kanavat-osiossa. Katselu on maksutonta, mutta sen käyttö edellyttää kirjautumista Ruutuun Sanoma-tilillä, jonka luominen on ilmaista.

Pluto TV:n kanavavalikoima sisältää Paramountin suosikkiohjelmia. Omat suoratoistokanavat ovat muun muassa sarjoilla: CSI Miami, South Park, Frasier, Ryhmä Hau, Beverly Hills 90210 sekä Star Trek: Next Generation. Lisäksi tarjolla on elokuvia ja lastenohjelmia pyörittäviä kanavia. Sarjat on tekstitetty ja lastensisällöt dubattu suomeksi.





Lisäksi palvelussa on suoratoistokanavia Nelonen Median suosikkiohjelmista Sykkeestä, Huvila & Huussista ja Suomen Huutokauppakeisarista.

"Suoratoistokanavat monipuolistavat TV-katsomisen tapoja ja on hienoa päästä lanseeraamaan Pluto TV Ruudussa. Tuomme valtavan määrän suosittuja sisältöjä omina kanavinaan helposti ja maksutta kaikkien katsottavaksi ja uskomme tämän yhteistyön kasvattavan Ruutua merkittävästi. Lähes 40 uuden kanavan avulla pääsemme todella hemmottelemaan klassikkosarjojen faneja", kommentoi Nelonen Median liiketoimintajohtaja Kari Laakso.

Paramount Globalin omistama Pluto TV on FAST-palvelu eli Free Ad-Supported Streaming Television. Pluto TV tarjoaa siis maksuttomia suoratoistokanavia mainoksien kanssa. Pluto TV on markkinoiden suurin FAST-toimija ja sillä on yli 80 miljoonaa aktiivista kuukausikäyttäjää.





Sanoma ja Ruutu tuovat Paramount Globalin FAST-kanavat ensimmäistä kertaa Suomen markkinoille.

"Olemme iloisia, että pääsemme yhdessä Ruudun kanssa lanseeraamaan Pluto TV:n Suomessa. Ruutu on ollut Paramountin tärkeä kumppani jo vuosien ajan ja tuomme nyt luontevana seuraavana askeleena Pluto TV:n johtavan suoratoistokokemuksen Ruudun käyttäjille. Uskomme, että kattava ilmaiskanavien valikoimamme tuo sekä nykyisiä että uusia käyttäjiä Ruudun pariin ja se on myös hieno lisä Sanoman mainostaja-asiakkaille", kommentoi Pluto TV:n Pohjoismaiden General Manager Jesper Dahl.

Uusien kanavien lisäksi Ruudussa on jatkossakin tarjolla maksutta muun muassa Nelonen, Jim, LIV ja Hero -suoratoistokanavat sekä kansainväliset uutiskanavat Deutsche Welle, Bloomberg TV ja France 24.

Pluto TV lanseerattiin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa 18. toukokuuta 2022. Samalla se korvasi näissä maissa Viafreen. Myös Suomessa Viafree suljettiin, mutta Suomessa Pluto TV ei kuitenkaan tullut tuolloin saataville.