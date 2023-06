KKV linjasi: Näin valokuitua ei saa enää mainostaa; myös rakentamisajat ja liittymän käyttöönottoajat pitää jatkossa kertoa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on kyllästynyt valokuitua tarjoavien yhtiöiden vaihteleviin mainoskäytäntöihin ja toisinaan hyvinkin sekaviin sopimuksiin. Valokuituliittymien markkinointiin tarvittiin KKV:n mielestä kaivattiin viranomaisen selkeää ohjeistusta.

Nyt KKV on julkaissut ohjeet siitä, miten alan täytyy markkinoida valokuitupalveluita. Samalla ohjeistuksessa otetaan kantaa myös sopimusten muotoiluun ja niiden sitovuuteen.

Yksi iso ongelma on ollut rakentamisaikataulu. Valokuituyhtiöt ovat keränneet asiakkailta sitoumuksia valokuidun tilaamiseen ja ovat ilmoittaneet, että valokuituverkko rakennetaan, jos tietty tilauskanta saadaan kerättyä kasaan alueelta. Ongelmalliseksi kuluttajien kannalta tilanteen on tehnyt se, että yhtiöt eivät ole ilmoittaneet selkeää takarajaa sille, mihin mennessä tilaajamäärä pitää saada täyteen. Eli minkä ajankohdan jälkeen palvelun tilannut asiakas tietää, onko valokuituverkkoa tulossa lainkaan.



Jos asiakasta pidetään ns. löysässä hirressä jopa usean vuoden ajan verkkoon sitoutumisen jälkeen, ei kuluttaja myöskään uskalla tilata toisen, kilpailevan yrityksen tuotetta. Selkeä aikaraja ratkaisee tämän ongelman: verkon rakennuttaja kertoo tietyn päivämäärän jälkeen, tuleeko verkkoa vai ei. Samalla KKV edellyttää myös sitä, että kuluttajille kerrotaan tarkat kriteerit rakentamispäätökselle: eli vaikkapa tarkka määrä tilaajia, joka vaaditaan, jotta verkkoa aletaan rakentamaan.

KKV edellyttää myös, että sopimukseen pitää kirjata jatkossa selkeästi päivämäärä, mihin mennessä valokuituliittymä on kuluttajan käytössä, jos verkon rakentamispäätös tehdään. Nyt liittymää on saattanut joutua odottamaan vuoden, parinkin ajan vielä rakentamispäätöksen jälkeenkin - ilman, että kuluttajille on viestitty selkeää ajankohtaa.

Niissä tilanteissa, joissa verkon rakentaja päättää jättää verkon kokonaan rakentamatta, ei kuluttajalta saa periä jatkossa minkäänlaisia kuluja. Samalla myös sopimussuhteen pitää katketa välittömästi, kun yhtiö tekee päätöksen siitä, että verkkoa ei rakennetakaan - eli tällöin asiakkaan pitää voida tilata verkkoyhteys joltain toiselta toimijalta.

Markkinoinnin osalta useat yhtiön mainostavat tarjoavansa "ilmaisen" valokuituliittymän. Todellisuudessa liittymä saattaa tietyissä tilanteissa olla ilmainen, mutta velvoittaa asiakasta tilaamaan laajakaistayhteyttä velokuituoperaattorin kautta usean vuoden ajan. Eli sellaiset kotitaloudet, jotka eivät valokuitua sinänsä tarvi, mutta ajattelevat ottavansa sellaisen "kaiken varalta", ovat yllättyneetkin, kun liittymästä syntyykin velvoite tilata nettiyhteyttä.

KKV:n linjauksen mukaan tällaiset ehdot pitää jatkossa tuoda esille jo mainonnassa selkeästi. Eli mainonnassa pitää mainita pakollisen nettiliittymän kuukausihinta ja se, kuinka pitkäksi aikaa liittymään pitää sitoutua.

Jotkut valokuitutoimijat taas mainostavat erittäin edullisilla kuukausihinnoilla, mutta jättävät mainitsematta sen, että kyseinen hinta koskee ainoastaan valokuitua itsessään - eikä hinta sisällä lainkaan nettiyhteyttä. Myös tällainen markkinointi kielletään ja jatkossa mainonnassa pitää tuoda esiin se, että internetpalvelut eivät kuulu kyseiseen mainostettuun hintaan mukaan.



EDIT 9.6.2023: Valoon toimitusjohtaja Tommi Linna otti jutun julkaisemisen yhteyttä ja halusi selventää tilannetta oman yrityksensä osalta. Linnan mukaan yhtiö on käynyt keskustelua rakentavassa hengessä KKV:n kanssa jo vuodesta 2022 ja korjannut omaa markkinointiaan KKV:n ohjeistuksen mukaiseksi jo ennen ohjeistuksen julkaisua. Valoo on Linnan mukaan aina kertonut omilla tilaussivuillaan suoraan asiakkaan vastuut ja mahdolliset liittymästä syntyvät kustannukset.