Päivän diili: Dreamen tämän vuoden robotti-imurin huippumallin hinta laski 450 euroa

Dreame Technologyn tammikuun CES 2026 -messuilla esittelemä ja maaliskuun lopulla myyntiin saapunut X60 Ultra -mallin hinta on laskenut merkittävästi.

Tämä 7,95 senttiä korkea, mutta jopa 8,8 senttiset kaksitasoiset kynnykset ylittävä robotti-imuri tuli saataville 1349 euron hintalapulla, mutta nyt tarjouksissa laitetta myydään 899 eurolla eli hinta on laskenut 450 eurolla.

Laitteen ominaisuuksiin lukeutuvat korkea 35 000 pascalin imuteho, kaksi kameraa ja muut sensorit navigointiin, ulospäin liikkuvat moppi ja harja parempaan nurkkien puhdistukseen sekä isokokoinen telakka, jossa on pölypussi ja vesisäiliöt puhtaalle ja likaiselle vedelle.



Dreame X60 Ultra hinnat:

Dreame X60 Ultra on parhaillaan AfterDawnin testissä ja lopullinen arvio on luvassa myöhemmin kesällä. On hyvä huomioida, että täydellisestä laitteesta ei ole kyse, vaikka täydet tähdet edeltäjälle annoimme . X60 Ultra on myös tällä hetkellä halvempi kuin edeltäjämalli.

Siivoustulos ja moppaus on hyvää, mutta kuitenkin navigoinnissa on jotain häikkää. Esimerkiksi itsellä tietyt alueet on jäänyt robotilta huomaamatta, yhden jalkarahin kanssa robotti on pahoissa ongelmissa ja kevyet matot liikkuvat robotin avulla. X60 Ultran pitäisi kuitenkin pian saada isompi päivitys, joka oletettavasti korjaa ongelmakohtia.

Päivän diili



Tarjous löytyy useilta jälleenmyyjiltä.





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