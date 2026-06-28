Lenovo: Muistien ja tallennustilan hinnat eivät enää koskaan halpene vuoden 2025 tasolle - "uusi normaali"

Jokainen kulutuselektroniikkaa viimeisen yhdeksän kuukauden aikana ostanut lienee jo hyvin tietoinen, että elektroniikan hinta on kallistunut räjähdysmäisesti vuoden 2025 syksyn jälkeen.

Syksyllä 2025 alkoi täysin ennennäkemätön muistipiirien hintojen kallistuminen, jonka taustalla on monia syitä, mutta tärkein niistä on tekoälyfirmojen valtava tarve uudelle laskentateholle.

Nyt kiinalainen tietotekniikkajätti Lenovo on tipauttanut kylmää vettä niiden niskaan, jotka ovat olleet toiveikkaita ja toivoneet hintojen laskevan tulevaisuudessa.

Muistivalmistajat lisäävät koko ajan valmistuskapasiteettiaan, mutta nykyaikaisten muistipiirien valmistusprosessi on valtavan monimutkainen - ja myös uusien tehtaiden rakentaminen kestää vuosia ja maksaa miljardeja.

Lenovo arvioi (saksaksi) ISC 2026 -tapahtumassa pidetyssä paneelikeskustelussa, että kysyntä nousee samaan tahtiin kuin uutta valmistuskapasiteettia syntyy.



Eli Lenovon arvio on, että nykyinen muistipiirien ja komponenttien hintataso on "uusi normaali" - eivätkä hinnat tule enää koskaan palaamaan takaisin alkuvuoden 2025 tasolle.

Toki Lenovo ei ennusta aivan hamaan tulevaisuuteen saakka tulevaa, mutta yhtiö arvioi, että ainakaan 2030-luvun alkupuolella hinnat eivät tule vielä laskemaan oikeastaan mihinkään nykyisestä tasosta. Ei, vaikka esimerkiksi korealainen muistijätti SK Hynix ja amerikkalainen muistijätti Micron ovat molemmat kertoneet rakentavansa uusia tehtaita.

Kenties ainoa, mikä voisi katkaista hintojen kehityksen olisi se, että tekoälystä yksinkertaisesti päätettäisiin luopua kertaheitolla. Mutta samaan aikaan ihmiset käyttävät aina vain enemmän tekoälyä ja esimerkiksi ohjelmointi on viimeisen vajaan vuoden aika ottanut jättiloikan kohti tekoälypohjaisia prosesseja.