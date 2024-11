Verkkokauppa.com paljasti: Sennheiserin kuulokkeita palautettiin eniten, Nokian puhelimelle huonoin arvostelu

Kotimainen jälleenmyyjä Verkkokauppa.com on totutusti paljastanut kaupan vuoden palautetuimmat ja huonoimmiksi arvioidut tuotteensa. Tämä toteutetaan siksi, että kuluttajat voivat tehdä parempia ostopäätöksiä elektroniikkakaupan vuoden vilkkaimman sesongin Black Fridayn aikana.

"Haluamme auttaa kuluttajia ostamaan laadukkaita ja käyttötarkoitukseen sopivia tuotteita todelliseen tarpeeseen. Siksi seuraamme tarkasti asiakkaidemme arvosteluja ja yksittäisten tuotteiden palautusprosentteja. Jos tuotteen palautusprosentti nousee korkeaksi, poistamme koko tuotteen valikoimasta", Verkkokauppa.comin vastuullisuuspäällikkö Johanna Stenbäck kertoo.

Näin Verkkokauppa.com toimi Sennheiser Momentum True Wireless 3 - langattomien nappikuulokkeiden kohdalla, sillä kyseiset kuulokkeet löytyy palautettujen tuotteiden listan kärjestä ja huonoimmiksi arvoitujen tuotteiden listalta. Verkkokauppa.comin mukaan yli 60 prosenttia kuulokkeista palautettiin.

Stenbäckin mukaan Verkkokauppa.comin kaikkien ostosten palautusprosentti on kuitenkin kokonaisuudessaan kuluneen vuoden aikana pysytellyt todella alhaisena. Yhtiön tuotteiden kokonaispalautusprosentti on vain 1 prosenttia, josta hutiostosten osuus on 0,7 prosenttia ja huoltopalautusten osuus 0,3 prosenttia.





Vuoden huonoin tuote on Nokia 105 4G (2023) -peruspuhelin, joka on saanut asteikolla 1-5 vain 1.33 keskiarvon käyttäjien arvosteluille.

Stenbäckin mukaan tämän laitteen kohdalla on mahdollisesti käynyt niin, että tuote on päätynyt väärään käyttötarkoitukseen tai odotukset ovat muutoin pettäneet.

Verkkokauppa.comin brändi- ja viestintäpäällikkö Lauri Kutilan mukaan monet asiakkaat todella panostavat seikkaperäisten tuotearvosteluiden kirjoittamiseen, ja niistä voi löytää myös hyviä niksejä, mihin muuhun käyttötarkoitukseen huonoksi arvioitu tuote voikin sopia.

"Huonoimmiksi arvosteltujen tuotteiden listalta löytyvää Blackstormin pelilattiamattoa on kuvailtu täysin tarkoitukseensa sopimattomaksi ja veltoksi kuin mikä, ja arvosteluissa sen onkin vinkattu sopivan lähinnä kissan vessan alustaksi", Kutila kertoo.

Palautetuimmat tuotteet top 10 vuonna 2024

Tuotteen nimen perässä on palautusprosentti sekä tuotekategoria.

Sennheiser Momentum True Wireless 3 - langattomat nappikuulokkeet - yli 60 % - Kuulokkeet Airam Rocky Solar LED- ripustettava lamppulyhty, aurinkokennolla ja akulla - yli 50 % - Valaisimet E-Way E-5045 -sähköpotkulauta - yli 50 % - Sähkökulkuneuvot WD Red Pro 20 Tt SATA NAS HDD 3,5" - kovalevy - 45 % - Kovalevyt ProCaster TW-10 Shield -täysin langattomat Bluetooth-urheilukuulokkeet, gun metal grey - 45 % - Kuulokkeet Koss BT190i -Bluetooth-nappikuulokkeet, musta - 43 % - Kuulokkeet Severin KA4851 FILKA 5-in-1-kahvinkeitin termoskannulla - 31 % - Kahvi Nespresso Vertuo Next Premium kapselikeitin - 29 % - Kahvi AMT Gastroguss The World's Best Pan - paistinpannu, tarttumaton pinnoite, 28 cm - 28 % - Paistinpannut ProCaster 65SL901H 65" 4K Android LED TV - 28 % - Televisiot

Huonoimmiksi arvioidut tuotteet top 10 vuonna 2024

Tuotteen nimen perässä arvostelujen keskiarvo asteikolla 1-5 ja kategoria.