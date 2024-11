Veikkaus rikkoi arpajaislakia - Poliisihallitus asetti 2 900 000 euron uhkasakon

Veikkaus on saanut Poliisihallitukselta 12.11.2024 päivätyn uhkasakolla tehostetun markkinointikiellon, Veikkaus ja Poliisihallitus kertovat.

Poliisihallituksen mukaan Veikkaus on markkinoinut rahapelejä arpajaislain vastaisesti. Päätöksen perusteena on alaikäisiin kohdistunut rahapelien markkinointi.

Poliisihallitus katsoi Veikkauksen rikkoneen arpajaislailla säädettyä kieltoa kohdistaa rahapelien markkinointia alaikäisille televisiotoiminnassa. Poliisihallitus on huomauttanut Veikkausta asiasta toukokuussa 2024, mutta valvonnassa havaittiin yhtiön jatkaneen lainvastaista toimintaa.

Veikkauksen toimittaman selvityksen perusteella rahapelien markkinointia oli toteutettu alaikäisille suunnattujen ohjelmien mainostauoilla vuoden 2023 ja kevään 2024 aikana yli 200 kertaa. Lisäksi yhtiön markkinointia oli kohdistettu huomattavissa määrin siten, että se oli omiaan tavoittamaan alaikäiset lähetyksen esitysajan ja sisällön perusteella.



Veikkaus kertoo, että Veikkauksen mainontaa ostetaan siten, että kohderyhmänä ovat 25-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Mediatoimisto varaa ja televisiokanava sijoittaa mainokset katsojaprofiilien perusteella. Ohjeistukset on käyty läpi yhdessä Poliisihallituksen kanssa.

"Veikkaus on ostanut meiltä jo vuosia tv-mainontaa, jossa on ostamiselle asetettu ikäjakauma: yli 70 % ohjelman katsojista tulee olla aikuisväestöä. Tämä on vuosia voimassa ollut yhdessä sovittu, viranomaisten tiedossa oleva malli. Nyt odotamme mahdollisia uusia ohjeistuksia", MTV:n kaupallinen johtaja Sauli Asikainen sanoo.

Veikkauksen myynti- ja markkinointijohtaja Anu Kytö pohtii, että Poliisihallitus mahdollisesti nyt tulkitsee mallin uudella tavalla, ja asiaa käydään Poliisihallituksen kanssa läpi.

Poliisihallitus on nyt siis asettanut kiellon kohdistaa rahapelien markkinointia alaikäisille televisiotoiminnassa. Poliisihallituksen kiellon noudattaminen edellyttää, että Veikkaus pidättäytyy markkinoinnista televisiolähetyksen yhteydessä, kun lähetys on suunnattu alaikäisille tai lähetys on alaikäisiä katsojia houkutteleva. Mikäli Veikkaus ei noudata kieltopäätöstä, voidaan uhkasakko tuomita maksettavaksi.

Uhkasakon suuruus on 2,9 miljoonaa euroa.