EU lätkäisi LinkedInille 310 miljoonan euron sakot - rikkoi GDPR:ää

Euroopan Unioni on määrännyt hurjat 310 miljoonan euron sakot LinkedInille.

LinkedIn on maailman suurin työelämään keskittyvä sosiaalinen media, joka on etenkin ns. valkokaulusammateissa jopa tärkein työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamisen alusta. Microsoft on omistanut palvelun vuodesta 2016 lähtien.

Sakot määräsi Irlannin tietosuojaviranomainen (The Irish Data Protection Commission), jonka vastuualueelle LinkedInin toiminnan valvonta kuuluu, koska yhtiön Euroopan pääkonttori sijaitsee Irlannissa.

Sakot määrättiin nykyisin jo hyvinkin tutusta syystä: LinkedIn rikkoi Euroopan Unionin tiukkaa yksityisyyslainsäädäntöä, eli GDPR:ää.



LinkedIn oli käyttänyt käyttäjiensä käyttäytymiseen pohjautuvia kohdennustietoja kohdentamaan mainontaa sivun käyttäjille. Lisäksi yhtiö oli yhdistänyt itse keräämäänsä tietoon myös tietoja ulkopuolisista lähteistä. Yhtiö ei kuitenkaan ollut pyytänyt käyttäjiltään erikseen lupaa tähän, vaan oli ainoastaan maininnut asian käyttöehdoissaan.

GDPR asettaa hyvin selkeät vaatimukset sille, miten käyttäjiltä pitää saada nimenomainen lupa tietojen käsittelyyn, keräämiseen ja luovutukseen ulkopuolisille tahoille - ja LinkedIn ei ollut lupaa kysynyt. Lisäksi palveluita pitää pystyä käyttämään myös ilman käyttäjän myöntämää lupaa tietojensa keräämiseen.