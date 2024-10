San Francisco luopuu lerppujen käytöstä metrojunien ohjauksessa, hintalappu 200 miljoonaa euroa

San Franciscon kaupunki on luopumassa 5,25 -tuumaisten levykkeiden, eli lerppujen, käytöstä kaupungin metrojärjestelmässä.

Kaupungin metroverkkoa operoiva San Francisco Municipal Transportation Agency hankki nykyisen metrojen automaattivalvonnan järjestelmän vuonna 1998 ja järjestelmä on käytössä vielä tänäkin päivänä.

Aiheesta uutisoineen Ars Technican mukaan järjestelmä on konkreettisesti DOS-ohjelma, joka ladataan kolmelta lerpulta, kun se halutaan käynnistää uudestaan.

Järjestelmän modernisointihanke aloitettiin jo vuonna 2018 ja silloin sen arvioitiin valmistuvan vuonna 2028, mutta koronapandemia sotki suunnitelmat ja uudeksi arvioiduksi ajankohdaksi uudistuksen valmistumiselle on asetettu 2030-luku.

Hintalappu uudistukselle on järisyttävä, noin 200 miljoonaa euroa. Tokikaan hinta ei koostu pelkästään lerppujen korvaamisesta, vaan tarkoitus on uusia koko kulunvalvonnan järjestelmä, jossa samalla päästään eroon tallennusmedioiden muinaismuistosta. Nykyisen valvontajärjestelmän ylläpito on sekin haastavaa, koska ohjelmointikielet, joilla järjestelmä on rakennettu, ovat nekin katoamassa historian hämärään.



Samalla uudistetaan myös koko metron vaatima tietojärjestelmä ja kokonaisuuden hintalappu on vielä tukevampi: koko projektin hinnaksi arvioidaan noin 700 miljoonaa dollaria eli noin 648 miljoonaa euroa.

San Franciscon metron tiedotteet eivät kerro sitä mielenkiintoista seikkaa, että miksi metron valvontajärjestelmä ylipäätään käyttää lerppuja. 5,25-tuumaiset levykkeet keksittiin jo 1970-luvulla, mutta ne korvautuivat jo viimeistään 1980-luvun lopulla tallennuskapasiteetiltaan suuremmilla, kestävämmillä ja pienemmillä 3,5 tuuman korpuilla. Eli jo toteutushetkellä, vuonna 1998, käytössä oli varsin antiikkista teknologiaa.

Toki vastaavia ihmetyksen aiheita on viime aikoina putkahdellut esiin muitakin: Saksan merivoimat on parhaillaan pyrkimässä eroon vieläkin vanhemmista 8 tuuman lerpuista, joita käytetään 1990-luvulla valmistetuissa sotalaivoissa.

Ja tietysti muutosvastarinta on täysin oma luonnonlakinsa sekin, josta malliesimerkkinä toimii vaikkapa japanilaisten rakkaus fakseihin.

uutisen kuvituskuvassa vasemmalla 8" lerppu, sitten 5,25" lerppu ja oikeassa reunassa 3,5" korppu. kuvan lähde Wikimedia