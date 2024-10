Autojen keulalogot muuttuvat valoiksi ensi vuonna

Jokainen, joka on nähnyt liikenteessä autoja, jotka on valmistettu viimeisen 10 vuoden aikana, on tehnyt varmasti saman havainnon: autojen ajovalot ovat muuttuneet hyvinkin villin näköisiksi.

Taustalla on tietysti LED-valojen nopea kehitys. Nykyisin autojen ajovalot - olivatpa ne sitten auton edessä tai takana - voivat olla muodoltaan lähes mitä tahansa. Ja useat automerkit ovatkin alkaneet tavallaan brändäämään autojaan siten, että ajovalojen muoto on mahdollisimman tunnistettava ja muista erottuva.

Mutta autovalmistajilla on ollut pitkään myös yksi, nimenomaan brändäämistä koskeva toive, joka on pysynyt Euroopassa kiellettynä - tähän saakka.

Nyt Euroopan Unioni on vihdoin sallimassa sen, että autojen keulalogot saavat olla valaistuja nekin.

Hiljattain EU salli autojen keulamaskin muuttamisen valaistuksi, mutta logoja itsessään ei ole saanut valaista aiemmin. Itse asiassa luksusautomerkki Rolls-Royce kokeili temppua jo vuosia sitten ja valaisi ikonisen keulakoristeensa - ja joutui EU:n vaatimuksesta poistamaan koristeen valot.



Uudistettu lainsäädäntö on tulossa mediatietojen mukaan voimaan jo ensi vuoden alusta.

Lakiuudistus tulee sallimaan näillä näkymin keulamaskiin upotettujen logojen valaisemisen, mutta ei erillisiä, ulkonevien koristeiden valaisua - eli Rolls-Roycen keulakoristetta ei saa jatkossakaan valaista.

On hieman epäselvää, voivatko autovalmistajat kytkeä nykyisin tiellä liikkuvissa autoissa logovalot ohjelmistopäivityksellä päälle vuodenvaihteen jälkeen, jos autossa sinänsä on jo valaistusvalmius logovaloille. Sekin selvinnee vasta myöhemmin, voiko vanhoihin autoihin asentaa jälkikäteen laillisen valaistun logon.

uutiskuva: YouTube