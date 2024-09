Etiopia on ensimmäinen maa, joka kielsi polttomoottoriautot

Maailman ensimmäinen maa, joka kielsi kokonaan uusien polttomoottoriautojen myynnin ja käytettyjen polttomoottoriautojen maahantuonnin on Etiopia.

Moni olisi luullut, että esimerkiksi Norja olisi tehnyt päätöksen ensimmäisenä maana maailmassa, mutta Afrikan sarvessa sijaitsevalla Etiopialla oli varsin hyvät perustelut päätökselleen.

Etiopialla itsellään on hyvin vähäiset öljyvarat, joten jokainen tankattu bensiinitippakin on joko tuontitavaraa tai pois maan potentiaalisesta öljyviennistä.

Toisekseen Etiopian sähköntuotanto on lähes täysin päästötöntä, sillä maa tuottaa 98 prosenttia sähköstään vesivoimalla.

Päätös liikenteen sähköistymiseen oli siis varsin looginen ja helppo tehdä puhtaasti kansantalouden näkökulmasta. Maa on ollut myös yksityisautoilua ylipäätään vastustava ja vaikka suomalaiset kiroavatkin autojen verotusta, on Etiopia verottanut maahantuotuja autoja reippaasti ankarammin: kaikkiin maahantuotuihin autoihin on lätkäisty mukavan kirpeä 200% vero ostohinnan päälle, kolminkertaistaen auton ostohinnan. Verotusäytäntö on ollut voimassa jo vuosien ajan, ennen polttomoottoriautojen täyskieltoa.



Polttomoottoriautojen maahantuonnin kieltämisen jälkeen maan hallitus tiputti sähköautojen hankintaveroa merkittävästi aiempaa tasoa alemmas. Nyt maan autokannasta jo lähes 10% on sähköautoja ja autokanta sähköistyy nopeammin kuin missään muualla.

Vanhoja polttomoottoriautoja ei Etiopiakaan ole kieltänyt, vaan niillä saa ajaa edelleen ja niitä saa maan sisällä ostaa ja myydä vapaasti. Mutta koska maahan ei saa enää tuoda lainkaan polttomoottoriautoja - ei käytettynä eikä uutena - vähenee polttomoottoriautojen absoluuttinen määrä ajan kanssa itsestään.

Tietysti inhorealismi on hyvä pitää mukana Etiopian päätöksen osalta: maassa on yksipuoluejärjestelmä, joten kansalaismielipiteellä siitä ovatko polttomoottoriautot vai sähköautot parempia, ei ole mitään vaikutusta siihen, tehdäänkö päätös vai ei.