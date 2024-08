Vuonna 2026 kaikki viranomaisten kirjeet lähetetään sähköisesti

Valtaosa suomalaisista hoitaa viranomaisten kanssa asioinnin jo sähköisissä kanavissa, tunnistautuen viranomaisten palveluihin Suomi.fi -tunnistautumisen kautta.

Tästä huolimatta edelleen leijonanosa kansalaisista saa kaikki viranomaisilta tulevat kirjeensä ja laskunsa paperisina.

Taustalla on tietysti lainsäädäntö, jossa paperinen posti on ensisijainen muoto ja sähköiseen viestintään on pitänyt erikseen pyytää (tai vähintäänkin napsauttaa se päälle palvelussa).

Vuoden 2026 alkupuolella tilanteeseen on tulossa muutos, kun Digi Ensin -hanke nytkähtää lainsäädännössä eteenpäin.

Digi Ensin -hanke on suunniteltu varsin fiksusti, sillä ketään ei edelleenkään pakoteta vastaanottamaan viranomaispostia sähköisesti.

Mutta jos kansalainen osoittaa sen verran digitaitoja, että kirjautuu johonkin viranomaispalveluun sähköisesti verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, vaihtuu asetus vuonna 2026 automaattisesti.



Eli lain voimaantulon jälkeen kun kirjautuu Suomi.fi -kirjautumisella sisään, kytkeytyy päälle asetus "kaikki kirjeet sähköisenä". Tässä vaiheessa kansalaiselta ei kysytä erikseen lupaa eikä mitään nappia tarvitse painaa, vaan muutos tapahtuu automaattisesti.

Kun järjestelmä toteutetaan näin, paperiposti jatkaa kulkuaan niille kansalaisille, jotka yksinkertaisesti eivät käytä sähköisiä palveluita lainkaan. Valtakirjalla toisen puolesta Suomi.fi:ssä asioiden hoitaminen ei ilmeisesti sekään kytke kyseisen ihmisen postien lähetysmuotoa digiksi.

Järjestelmään tullaan jättämään myös perälauta, eli vaikka systeemi kytkisi automaattisesti päälle sähköiset postit, voi ne tämän jälkeenkin perua - ja palata takaisin paperipostin vastaanottoon.

Aiheesta löytyy hyvä tietopankki DVV:n sivuilta.

Digi Ensin on toistaiseksi vasta hanketasolla, eli lainsäädäntö ei ole vielä valmis, eikä sen voimaantulon tarkkaa ajankohtaa vielä tiedetä.

Tietosuojan osalta tilanne ei muutu millään tavalla, sillä yli miljoona suomalaista vastaanottaa jo nyt kaiken viranomaispostinsa Suomi.fi -palvelun kautta sähköisesti - nyt vain määrä kiskaistaan kerralla isommaksi. Pelkästään Verohallinto maksaa nykyisin paperipostin lähettämisestä yli 4 miljoonaa euroa vuodessa.

DVV järjestää aiheesta infotilaisuuden 23.8.2024, johon voi osallistua myös etänä.