Marimekolta toinen erä lisävarusteita Samsung Galaxy -laitteille

Samsung ja Marimekko toivat myyntiin huhtikuussa yhteistyössä erilaisia Unikko-kuviolla varustettuja lisätarvikkeita Samsung Galaxy -tuotteille. Nyt Samsung tiedottaa, että yhteistyö jatkuu ja saataville tulee toinen erä tuotteita.

Uusi mallisto jatkaa Maija Isolan suunnitteleman Unikko-kuosin 60-vuotisjuhlavuoden erityislanseerauksia ja tapahtumia. Rajoitetun ajan saatavilla olevaan valikoimaan kuuluu valikoitujen Samsung Galaxy -tuotteiden lisävarusteita uusissa raikkaissa väreissä.

Luvassa on muun muassa Marimekon kuviointia uusille Galaxy Z Fold6- ja Galaxy Z Flip6-puhelimille.

"Aikaisemmin keväällä julkaistu yhteistyömallistomme Marimekon kanssa sai niin hienoa palautetta, että olemme innoissamme saadessamme julkaista uusia, sesonkiin sopivia värejä. Lanseerauksen myötä laajennamme Marimekon ikoniset kuviot myös taitettaviin Galaxy Z Flip 6- ja Galaxy Z Fold 6 -puhelimiimme", kertoo Mika Engblom, Samsung Suomen maajohtaja.

Uusi yhteistyömallisto tulee myyntiin Samsungin valikoiduille jälleenmyyjille 19. elokuuta 2024 alkaen. Tuotteet tulevat myyntiin valikoiduille markkinoille alkaen Pohjoismaista.



"Toisessa rajoitetun ajan saatavilla olevassa yhteistyömallistossamme Samsungin kanssa esittelemme uusia ja säväyttäviä väriyhdistelmiä, jotka tuovat kuviotaiteen osaksi arkea. Mallistossa nähdään sekä rohkeita väriyhdistelmiä että hienostuneen yksivärisiä kuvioita, jotka tuovat ripauksen kuviotaidetta Samsungin innovatiivisiin lisävarusteisiin", kertoo Marimekko Kioskin muodin, laukkujen ja asusteiden pääsuunnittelija Satu Maaranen.

Osana Marimekon ja Samsungin yhteistyötä yli 40 Marimekon ikonista kuviota on tuotu digitaaliseksi taiteeksi The Frame -televisioon. Kuviot ovat saatavilla globaalisti Samsung Art Store -kaupasta, johon on nyt lisätty myös uusia kuvioita. Täysi pääsy galleriaan Art Store -tilauksella maksaa 4,99 € kuukaudessa.