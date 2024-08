Kiinan oma Starlink käyttöön

Syrjäisten seutujen nettiliittymien markkinaa on hallinnut globaalisti jo useamman vuoden ajan Starlink. Yhtiön perustaja on tietysti Elon Musk, joka on Twitterin ostettuaan tuntunut unohtavan bisneksen tekemisen tyystin ja keskittyy nykyisin lähinnä twiittaamaan hämmentäviä lausuntoja Twitterissä (tai siis X:ssä).

Nyt Starlinkille on kuitenkin tulossa vaihtoehto, mutta senkään omistuspohja ei kuulosta valtavan vakuuttavalta.



Kiinan valtion kokonaan omistama China Aerospace Science and Technology Corporation on tytäryhtiönsä kautta rakentamassa "Kiinan omaa Starlinkkiä", joka tunnetaan nimellä Qianfan.

Yhtiö lähetti jo 18 ensimmäistä tietoliikennesatelliittia Maata kiertävälle radalle ja aikoo nostaa satelliittien määrän vuoden 2024 loppuun mennessä yli sadan. Ensi vuonna on tarkoitus lähettää yli 500 uutta satelliittia matkaan.

Tuokin on vasta alkua, sillä yhtiö tähtää yli 15 000 satelliitin parveen, joka kattaisi Kiinan valtion alueen sekä ison osan Aasiaa. Yhtiön tähtäimessä onkin tarjota nettiyhteyksiä myös muille kuin kiinalaisille ja tarkoitus on tosissaan haastaa Starlinkin ylivoima syrjäisten alueiden verkkoyhteyksien tarjoajana.

Kuin Qianfanin tavoitteena on kattaa koko maailma satelliittiyhteyksillään. Starlinkin satelliittien parvi kattaa jo nyt, napa-alueita lukuunottamatta, maapallon varsin hyvin.

Suomeen Starlink saapui virallisesti marraskuussa 2022.