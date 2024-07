Sveitsi lakkauttaa FM-radiolähetykset vuonna 2026

Sveitsistä tulee maailman toinen maa, joka lakkauttaa perinteiset FM-radiolähetykset kokonaan.

Maan yleisradioyhtiö Swiss Broadcasting Corporation (SBC) on kertonut lähetysten loppuvan vuoden 2026 lopussa.

FM-lähetysten kuuntelijamäärät ovat laskeneet tasaista tahtia alppimaassa jo pitkään ja SBC:n mukaan radiota kuunnellaan nykyisin lähes yksinomaan digitaalisesti.

Pelkkiä FM-lähetyksiä kuuntelevien kotitalousten osuus oli vuonna 2023 enää 10%, kun digitaalisia radiolähetyksiä kuunteli 81%. Luvuissa ei ole mukana nettiradioiden kuuntelua lainkaan, joka laskisi FM-lähetysten prosentuaalista osuutta kuulijakunnasta entisestään.

DAB jyrää, Suomessa hylättiin

Sveitsiä ennen FM-lähetykset lakkaavat Norjassa, joka lopetti analogiset, valtakunnalliset radiolähetykset vuonna 2017. Loputkin FM-paikallislähetykset lopetetaan Norjassa vuoteen 2027 mennessä.



Kummassakaan maassa radio ei ole millään muotoa vielä kuollut, eikä siirtynyt edes nettiin, vaan tilalle ovat tulleet DAB-lähetykset eli digitaaliset radiolähetykset.

DAB on tavallaan radiomaailman versio digitelevision DVB:stä, eli universaalista digitaalilähetysten standardista. Valtaosa Euroopan maista on siirtynyt tukemaan DABia ja etenkin Keski-Euroopassa se on vallannut kovaa vauhtia kuuntelijoiden sydämet puolelleen.

Useissa maissa uudet autot toimitetaan DAB- tai DAB+ -vastaanottimella varustettuna, joka tietysti edesauttaa siirtymää entisestään. DAB+ on parempaa ja tehokkaampaa pakkausta käyttävä versio samaisesta teknologiasta. Näistä nimenomaan DAB+ on nykyisin Sveitsissä käytössä oleva versio.

Suomessa DAB-koelähetykset aloitettiin vuonna 1997, jolloin Ylen Radio Peili aloitti digitaaliset radiolähetykset. Sittemmin Yle laajensi digitaalista kanavavalikoimaansa, mutta kokeilu kuitenkin lopetettiin vuonna 2005.

Sveitsin ja Norjan lisäksi myös monet muut Euroopan maat ovat sulkemassa FM-verkkojaan 2030-luvun alkupuolella.