Kaspersky Anti-Virus kiellettiin Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain hallinto on kieltänyt Suomessakin suositun Kaspersky Anti-Virus -virustorjuntaohjelmiston myynnin Yhdysvalloissa.

Päätöksen taustalla on Kasperskyn kotimaa, joka on Venäjä. Päätöksen mukaan venäläinen tietoturvasovellus on mahdollinen tietoturvariski.

Vaikka ohjelma sinänsä toimisikin oikein, eli löytäisi niistä tietokoneista, joihin se on asennettu, viruksia, on olemassa epäilys siitä, että ohjelma jättää joitain tietoturva-aukkoja tietoisesti paikkaamatta. Tällöin ohjelma voisi välittää Venäjän hallinnolle helposti listan turvattomiksi tiedetyistä tietokoneista.

Yhdysvaltain hallinnon mukaan Kasperskyn tuotteita käytetään nykyisellään useissa kriittistä amerikkalaista infrastruktuuria valvovissa yhtiöissä sekä osittain myös hallinnon tietokoneissa.

Venäjän virallisen vastauksen mukaan Yhdysvallat haluaa vain estää reilua kilpailua päätöksellään.