Mitä Scroll Lock -näppäin tekee?

Useimmat tietokoneiden käyttäjät ovat varsin tuttuja näppäimistönsä eri painikkeiden tarkoituksesta, sillä nykymuotoinen QWERTY-näppäimistö kaikkine laajennuksineen on ollut käytössä jo vuosikymmenten ajan. Joissain tietokoneissa, kuten Maceissa, näppäimistö on elänyt hieman omaan suuntaansa, mutta pääpiirteet ovat edelleen pitkälti samat.

Mutta tarkkasilmäinen PC-tietokoneen käyttäjä on vähintäänkin jossain vaiheessa huomannut yhden näppäimen näppäimistössään, jolle ei tunnu löytyvän järkevää käyttöä.

Kyseinen näppäin on Scroll Lock -näppäin, joka joissain näppäimistöissä on lyhennetty muotoon ScrLk (tai vastaavaa).

Scroll Lock onkin historian jäänne, IBM PC -tietokoneiden alkuajoilta, 1980-luvun alusta. Koska PC on de facto -standardi, jonka taaksepäin tuki on lähes koomisen hyvää, on näppäin säilytetty myös uusimmissa Windows- ja Linux-tietokoneissa.

Ainoastaan aivan viime vuosina kyseinen näppäin on päätetty jättää pois joistain pienikokoisemmista näppäimistöistä ja mm. monien läppäreiden näppäimistöstä sitä ei enää löydy.



Mutta mitä Scroll Lock sitten tekee?

Nykyisin? Ei oikeastaan mitään.

Näppäimelle ei enää moderneissa käyttöjärjestelmissä ole mitään yhtenäistä, kaikkialla toimivaa käyttötarkoitusta. Jotkut ohjelmat saattavat tukea sitä, mutta silloinkin jokainen ohjelma tukee sitä täysin omalla tavallaan.

Aivan alkuperäinen tarkoitus Scroll Lock -painikkeelle tulee PC-aikakauden alkuajoilta, jolloin graafisia käyttöjärjestelmiä ei vielä ollut käytössä.

Tuossa maailmassa, vaikkapa tekstieditoria käytettäessä, näppäimistön nuolinäppäimet siirsivät merkkiosoitinta (kursoria) sivuille, ylös tai alas. Mutta napauttamalla Scroll Lockin päälle, vaikkapa alaspäin nuolen painaminen ei siirtänytkään osoitinta riviä alaspäin vaan vieritti koko teksti-ikkunan sisältöä alaspäin.

Nykyisin tätä alkuperäistä käyttötarkoitusta tuetaan lähinnä taulukkolaskentaohjelmissa, kuten Microsoft Excelissä ja LibreOffice Calcissa. Niissä painike voikin olla yllättävänkin näppärä.

Toinen paikka, jossa Scroll Lockin käyttöön voi törmätä, on Linuxin komentorivi, jossa Scroll Lock pysäyttää tekstin tulostumisen konsoli-ikkunaan, sallien kuitenkin tekstin syötön näppäimistöltä.

Scroll Lock toimii samalla tavalla kuin paljon tutumpi Caps Lock -painike, eli se menee päälle kerran painamalla ja se poistuu käytöstä painamalla sitä toisen kerran.

Eli näppäin on useimmille meille kohtuullisen turha ja siksi se onkin yksi niistä harvoista näppäimistä, joka on uskallettu poistaa joistain nykynäppäimistöistä. Tokihan taaksepäin yhteensopivuuden vuoksi näppäin on edelleen hyvä säilyttää, mutta edes vuonna 1983 kaikki näppäimistövalmistajatkaan eivät tienneet, mihin Scroll Lockia käytetään.

Jos näppäimistöstäsi ei Scroll Lockia löydy ja jostain syystä sitä kuitenkin tarvitset, on Windowsissa helpoin ratkaisu käyttää virtuaalista näppäimistöä.