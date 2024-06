Hurja väite: Suomalaiskeksintö nopeuttaa minkä tahansa prosessorin 100-kertaa nopeammaksi

Huonolta aprillipilalta kuulostava suomalaiskeksintö on aiheuttanut mediakohua teknologiapiireissä kuluvalla viikolla. Kotimainen Flow Computing väittää kehittäneensä teknologian, jolla voidaan moninkertaistaa minkä tahansa suorittimen laskentateho, olipa kyseessä sitten palvelimissa käytetyt suorittimet tai kännyköiden suorittimet.

Flow'n käyttämä teknologia on kuitenkin teoriatasolla ollut olemassa jo pidempään, eli kyseessä on eräänlainen rinnakkaislaskennan apupiiri, joka poistaa varsinaiselta suorittimelta valtaosan käskyjen suorittamiseen vaadittavista viiveistä.

Tyypillinen suorittimen yhdin pystyy suorittamaan aina vain yhden käskyn kerrallaan ja sen jälkeen sen pitää odottaa pieni hetki ennen siirtymistä seuraavan käskyn suorittamiseen. Paketoimalla useita suoritinytimiä samaan suorittimeen on tätä ongelmaa ratkaistu hieman eri kulmalla jo aiemminkin, mutta Flow lähestyy asiaa hieman eri tavalla.

Flow'n päätuote on erillinen apusuoritin, PPU (parallel processing unit) eli rinnakkaislaskentasuoritin. Yhtiön mukaan PPU voidaan integroida osaksi mitä tahansa nykyistä suoritinarkkitehtuuria, jolloin PPU poistaa suorittimen käskyjen väliin jäävät viiveet. Ylivoimaisesti tärkein myyntiargumentti Flow'n ratkaisulle on se, että ohjelmakoodia ei tarvitse kääntää uudestaan PPU:n tukemiseksi, vaan ohjelmistot toimivat PPU:n kanssa ns. heittämällä.



Tosin Flow itsekin myöntää, että parhaat - ja hurjimmat - laskentatehon parannukset saadaan silloin, kun ohjelmakoodi käännetään PPU:ta tukevaksi.

Talouselämän mukaan Flow Computing on syntynyt VTT:n tutkimusprojektista, josta se on eriytetty omaksi startup-yhtiökseen. Flow on kerännyt siemenrahoitusta useilta rahoitustahoilta.

Asiasta maailmalla uutisoinut Techcrunch arvioi Flow'n teknologian toimivan, ainakin paperilla. Mutta isoimmaksi haasteeksi Techcrunchin haastattelemat asiantuntijat näkevät sen, että Flow'n PPU pitäisi integroida osaksi suorittimia, eli Flow'n pitää saada asiakkaakseen maailman sirujättejä.

Sirujättien pitää sitten vakuuttua PPU:n hyödyllisyydestä ja rakentaa se osaksi tulevia suoritinperheitään. Suoritinmallistojen suuret linjat on yleensä hakattu kiveen jo vuosia etukäteen, joten vaikka jokin suoritinvalmistaja vakuuttuisikin Flow'n PPU:sta, sen tuominen myyntikuntoon ja asiakkaiden ulottuville on vähintäänkin vuosien, ellei jopa vuosikymmenen mittainen projekti.