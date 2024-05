Android 14 tuo televisioihin Kuva kuvassa -toiminnon ja parempaa suorituskykyä

Puhelinten ja tablettien osalta siirrytään kohta Android 15 -versioon, mutta televisioissa ja muissa medialaitteissa siirrytään vasta Android 14 -versioon.

Android 14 TV -versio tuo mukanaan kolme merkittävää asiaa.

Edellisiin verratessa televisioon suunnattu Android 14 on nopeampi eli luvassa pitäisi olla käskyihin selvästi paremmin reagoiva TV-kokemus. Tämä on hyvä lupaus, sillä useimmissa medialaitteissa on vain pari gigatavua RAM-muistia.

Suorituskykyyn liittyen tarjolla on myös uusia energiatiloja, jotka auttavat vähentämään television valmiustilan virrankulutusta.

Android 14:sta on panostettu esteettömyyteen. Uusia ominaisuuksia ovat värinkorjaus, parannetut tekstivaihtoehdot ja parannettu navigointi, jotka kaikki voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kaukosäätimen näppäimillä.

Ehkäpä suurin uudistus on Kuva kuvassa -toiminnon tukeminen. Tämän avulla isolla ruudulla voi katsella kahta videokuvaa samanaikaisesti. Toinen video pyörii koko näytössä ja toinen pienempänä ruutuna päällä.



Kuva kuvassa -tilaa tuetaan valituissa televisiomalleissa tai medialaitteissa, mutta tarkempia teknisiä tietoja tämän osalta ei paljastettu.

Google kertoo, että nyt Android TV-laitteilla on 220 miljoonaa aktiivista käyttäjää kuukaudessa ja määrä on kasvanut vuodessa 47 prosentilla.

Android TV:lle löytyy oma käyttöliittymä, mutta tarjolla on myös toinen Android TV -versioon perustuva vaihtoehto eli Google TV. Google hiljattain uudisti Google TV:n ulkonäköä tuomalla siihen pyöristetyt kuvakkeet.