Robottikoira, johon on yhdistetty liekinheitin, Thermonator

Maailmassa on asioita, joita et välttämättä tarvitse, mutta saatat haluta. Uima-allas, hieno auto, tarpeettomat teknologialelut ja... robottikoira, johon on yhdistetty liekinheitin!

Kyllä. Amerikassa kaikki on suurta ja yleensä todella, todella ihmeellistä. Thermonator on nelijalkainen robottikoira, joka osaa navigoida pitkälti itsenäisesti haluttuun kohteeseensa. Ja sen selästä löytyy liekinheitin.

Liekinheittimen lähettävä liekki on pisimmillään jopa 9 metriä pitkä.

Tässä vaiheessa tietysti se osa kansakunnasta, joka ei ole jo kaivamassa luottokorttiaan esille saattaa kysyä niinkin tylsän kysymyksen kuin että mihinkäköhän tulta syöksevää robottikoiraa voisi mahdollisesti tarvita?

Thermonatoria valmistavan Throwflamen mukaan robotti on mitä täydellisin ratkaisu mm. "raivoavien metsäpalojen sammutukseen, lumen ja jään sulatukseen sekä viihdekäyttöön".

Alla video:







Ihastuttavan keksinnön saa tilattua omakseen edullisella 9420 dollarin eli noin 8800 euron hinnalla. Postikulut ovat ilmaiset.

Pienenä sivuseikkana mainittakoon, että sen tarkemmin lainsäädäntöä lukematta, olemme toimituksessa kohtuullisen varmoja, että Thermonator ei ole aivan pilkulleen laillinen kapistus Suomessa, vaikka Throwflame sellaisen sattuisi Suomeen myymäänkin.

Yhtiön kotisivut ovat kaatuneet kävijämäärän alla, joten emme linkkaa niihin uutisessamme tällä kertaa.