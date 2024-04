OnePlus tuo Pad Go -tabletin Eurooppaan - Laite lanseerataan Euroopan markkinoille yhdessä Watch 2 -älykellon erikoisversion kanssa 23.4.

Teknologiabrändi OnePlus tiedottaa järjestävänsä Euroopan lanseeraustilaisuuden 23.4.2024 klo 16.00 Helsingissä.

Tilaisuudessa Euroopan markkinoille esitellään kaksi tuotetta: OnePlus Watch 2 -älykellon uusi lifestyle-versio ja OnePlus Pad Go -tabletti.

OnePlus Watch 2:n uusi lifestyle -versio tulee saataville vain Eurooppaan, mikä kertoo OnePlussan sitoutumisesta alueeseen sekä halusta tarjota eurooppalaisille kuluttajille suunnattuja erityisiä laitteita.

"Viime vuonna julkistimme uuden tuotestrategian, jonka keskiössä oli tehokas ja ensiluokkainen OnePlus-laitteiden ekosysteemi. Tämä sisälsi myös sitoumuksen laajentaa valikoimaamme älypuhelimien lisäksi kuulokkeisiin, tabletteihin ja puetettaviin älylaitteisiin", sanoi OnePlussan Euroopan toimitusjohtaja Bingo Liu. "Eurooppa edustaa meille avainaluetta tässä pitkän aikavälin strategiassamme, joten meillä on ilo julkistaa nyt ensimmäinen OnePlus-tuote, joka lanseerataan vain Euroopan markkinoille: OnePlus Watch 2:n lifestyle-versio. Lisäksi tuomme suositun, edullisemman OnePlus Pad Go:n myös Eurooppaan."

OnePlussan toinen älykello menestyi hyvin Puhelinvertailun arvostelussa ja se on käynyt myös hyvin kaupan. Kello oli Suomessa sekä Elisan että DNA:n myydyin älykello maaliskuussa.







Pad Go sijoittuu tavallisen Padin alapuolelle. Laite on jo julkaistu Intiassa. Siinä on esimerkiksi 11,35-tuumainen LCD-näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella, neljä kaiutinta ja 8000 mAh:n akku.

Laitteiden hinnat ja saatavuus kerrotaan tilaisuudessa.