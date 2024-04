TV, joka alkaa näyttämään mainoksia heti, kun sisällön pistää paussille

Vielä aikana ennen älytelevisioiden saapumista, TV-valmistajien liiketoimintamalli oli suhtellisen yksinkertainen: valmistetaan televisio ja myydään se. Sen jälkeen odotellaan, että kuluttaja joskus vuosien päästä vaihtaa isompaan televisioon - ja myydään se.

Mutta netti ja älytelevisiot ovat askel askeleelta muuttaneet sen, miten TV-valmistajat tekevät rahansa. Nykyisin lähes kaikki TV-valmistajat nappaavat itselleen tuloja sieltä täältä, varsinaisen fyysisen television myynnin jälkeenkin.

Se, että TV:n kaukosäätimessä on vaikkapa Netflixin nappi, tarkoittaa sitä, että Netflix on maksanut TV-valmistajalle siitä. Isompi ja säännöllisempi tili syntyy kuitenkin älytelevisioiden valikoista - sillä, mitä suoratoistopalveluita television aloitusnäkymässä näkyy, tehdään rahaa: suoratoistofirmat maksavat riihikuivaa rahaa siitä, että heidän palvelunsa on mahdollisimman näkyvällä paikalla TV:n valikoissa.

Mutta televisioiden hinnat ovat laskeneet tasaisen tappavalla tahdilla, vuodesta toiseen ja oletettavasti niiden kate on kohtuullisen pieni, joten uusiakin kikkoja pitää keksiä.



Kenties hirveimmältä kuulostava ajatus on etenkin Yhdysvalloissa suositun TV-valmistajan Rokun hiljattain saama patentti.

Roku on patentoinut tekniikan, jossa TV itsessään tunnistaa, kun ruudulla näytettävä sisältö on tauotettuna eli "paussilla". Ja kun tauko alkaa, TV alkaa pyörittämään ruudulla mainoksia, jotka se hakee itse verkosta - ja jotka eivät siis liity millään tavalla siihen, mitä sisältöä ruudulla on paussilla sillä hetkellä.

Toiminto toimii täysin television omista sisällöistä tai palveluista riippumattomasti, eli se tunnistaa myös Playstationista, Xboxista, DVD-soittimelta tai vaikkapa Chromecastista HDMI-liitännän yli tulevan sisällön ja ymmärtää, milloin nekin ovat paussilla - ja alkaa näyttämään mainoksia.

Ajatus voi kuulostaa kammottavalta, mutta toisaalta, Roku todennäköisesti myisi mainoksilla höystettyjä televisioita selkeästi halvemmalla kuin kilpailijat pystyvät "perinteisiä" televisioitaan myymään.

Toki Roku ei ole aivan yksin ns. laatikon ulkopuolella ajattelunsa kanssa, sillä uutisoimme vuonna 2023 Tellystä, joka tarjoaa kuluttajille ilmaisia televisioita, joissa on pakko katsoa mainoksia koko ajan.