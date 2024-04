MTV lakkautti teksti-tv -palvelunsa

Suomen toiseksi viimeinen uutistarjontaa sisältänyt teksti-tv -palvelu lopettaa kokonaan toimintansa aivan näinä päivinä, kun MTV:n tekstikanava lakkautetaan.

Maikkarin uutisten julkaiseminen teksti-tv:n sivuille lakkasi jo huhtikuun alussa, mutta muilta osin teksti-tv on edelleen elossa, joskin henkitoreissaan. MTV:n teksti-tv:n webbiversio on vielä tätä kirjoittaessa olemassa ja mm. talousuutiset näyttävät päivittyneen Kauppalehden uutisilla vielä 2.4.2024.

MTV kertoo omassa uutisessaan ulkoistaneensa tekstikanavansa ylläpidon Rapido Medialle jo vuonna 2014.

Yhtiöillä on ollut sopimus, jonka mukaan MTV on toimittanut uutisvirtaa tekstikanavan käyttöön, mutta nyt MTV on irtisanonut sopimuksen. Rapido Median mukaan ilman MTV:n uutistarjontaa tekstikanavan ylläpitäminen on käytännössä mahdotonta, joten yhtiö lopettaa myös muun sisällön päivittämisen. Tämän jälkeen MTV lopettaa teksti-tv -signaalin välittämisen kuvavirtansa mukana.



Rapido Median mukaan MTV:n tekstitelevisio tulee "sammumaan" 4.4.2024 jälkeen kokonaan. Mikäli arvio pitää paikkaansa, perjantaina 5.4.2024, MTV:n kanavalla kaukosäätimen teksti-tv -painikkeen painaminen kertoo, että kanavalla ei ole lainkaan teksti-tv -signaalia - tai vaihtoehtoisesti katsojalle näytetään täysin tyhjä sivu aloitussivu (eli sivu 100). On mahdollista, että tekstityksille tarkoitettu sivu 333 jatkaa toimintaansa, mutta tästä ei ole tiedotettu.

Wikipedian mukaan MTV Tekstikanava avattiin vuonna 1994, eli vuosi sen jälkeen kun MTV3 -kanava oli itsessään auennut. Nyt päättyy siis 30 vuotta kestänyt tarina.

Lakkauttamisen jälkeen Suomessa on enää yksi varsinaista tekstisisältöä tarjoava teksti-tv -palvelu, Ylen teksti-tv:n jatkaessa edelleen toimintaansa. Myös maailmalla teksti-tv -palveluita on suljettu valtava määrä 2000-luvulla: BBC lakkautti oman, maailman vanhimman, teksti-tv -palvelunsa vuonna 2012.