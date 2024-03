Wordle-kopiot joudutaan poistamaan, miten käy suomalaisen Sanulin

Talvella 2021-2022 maailmassa oli yksi peli ylitse kaikkien muiden. Tekniikaltaan äärimmäisen yksinkertainen, mutta nerokkuudellaan uskomattoman koukuttava Wordle. Pelistä tuli valtava ilmiö: ihmiset jakoivat päivän wordlen tuloksiaan sosiaalisessa mediassa ja Wordle oli Suomessakin yksi vuoden googletetuimmista sanoista.

Pelistä teki hämmentävän myös muutama erikoinen seikka: ensinnäkin se oli selaimessa toimiva peli - eli vaikka peliä pelataan pääosin kännykällä, siitä ei tehty sovellusta. Toisekseen peli oli täysin ilmainen ja täysin ilman mainoksia. Lisäksi peli ei myöskään vaatinut kirjautumista tai mitään muutakaan, josta pelin kehittäjä Josh Wardle olisi hyötynyt mitenkään.

Mies toki sai pelistään ilmeisen hyvän tilipäivän, sillä suosionsa huipulla Wordle myytiin New York Times -sanomalehdelle tammikuussa 2022.





New York Times on kohdellut Wordlea yllättävän hellästi, sillä peli on edelleen maksuton ja mainokseton. Sen verran muutoksia on tullut, että peli vaatii nykyisin New York Timesin käyttäjätunnuksen ja sisäänkirjautumisen. Lisäksi New York Times houkuttelee pelaajia ryhtymään lehden digitilaajiksi.

Mutta ilmeisesti nyt New York Times haluaa varjella ostoksensa markkina-arvoa paremmin, sillä yhtiö on alkanut haastamaan Wordle-klooneja oikeuteen (maksumuuri), lähettämällä ns. DMCA-lain mukaisen kirjeen useille Wordle-klooneja kehittäneille tahoille. Koska pelin mekaniikka ja teknologia on hyvin yksinkertainen, on Wordlesta olemassa satoja klooneja ympäri nettiä.

Yhdysvalloissa käytössä oleva DMCA-laki vaatii DMCA-poistovaatimuksen vastaanottanutta tahoa poistamaan sisällön kuukauden sisään vaatimuksesta. Jos sisältöä ei poisteta, seurauksena on syyte tekijänoikeusrikoksesta.

Sinänsä omien immateriaalioikeuksien puolustamisessa ei ole mitään väärää, mutta NYT on jaellut uhkauskirjeitä hyvin isolla pensselillä. Ensin yhtiö sai suljettua avoimen lähdekoodin Reactle-pelin ja sen Github-sivun, josta ohjelmakoodin pystyi lataamaan kuka tahansa. Mutta nyt yhtiö on alkanut jahtaamaan myös Reactlesta kehitettyjä jatkotuotoksia, jotka eivät enää ole Wordlen kopioita, vaan ovat monissa tapauksissa hyvinkin erilaisia pelejä.

New York Times vastasi 404 Medialle käytäntöön liittyen:



The Times -yhtiö ei näe ongelmaa siinä, että kehitetään samankaltaisia pelejä, kunhan ne eivät riko Timesin omistamaa 'Wordle'-tavaramerkkiä eivätkä tekijänoikeuksilla suojattua pelimekaniikkaa. Times vaati avoimen lähdekoodin Reactle-projektin sulkemista ja sen pohjalta tehtyjen muunnelmien sulkemista, koska Reactle itsessään on "Wordlen klooni" ja projektissa ohjeistettiin suoraan miten tehdään kopio Timesin omistamasta Wordle-pelistä.

Mielenkiintoiseksi The Timesin aloittaman tiukemman tekijänoikeuksien valvonnan tekee se, että Wordlesta on myös valtava määrä paikallisia kopioita. Wordle itsessään tukee vain englantia ja espanjaa kielinä, mutta pelistä on syntynyt omia, epävirallisia versioita käytännössä kaikille mahdollisille kielille.

Erityistä mielenkiintoa kohdistuu Suomessa tietysti kotimaiseen Wordle-kopioon, Sanuliin, joka on erinomaisesti toteutettu klooni, suomalaisella sanavarastolla (ja ilman mainoksia, kuten alkuperäinenkin Wordle). Lienee hyvin todennäköistä, että poistovaatimus napsahtaa myös Sanulin ylläpitäjän postilaatikkoon lähitulevaisuudessa.

Mainittakoon, että Sanulistakin on epävirallisia versioita. Oikea, alkuperäinen Sanuli löytyy osoitteesta Sanuli.fi ja jälkikäteen synnytettyjä versioita löytyy ainakin .net -domainpäätteellä.