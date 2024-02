Optinen levy, jolle mahtuu 200 teratavua dataa

Ah, muistikuvat vinhasti asemassa pyörivän DVD-levyn äänestä pakkasaamuina.. Joillekin muistikuva saattaa laukaista traumaperäisen stressireaktion, joillekin se on äänimaailmaa yksinkertaisemmasta ja paremmasta maailmasta.

Nyt näyttää siltä, että jo kuolleeksi kuopattu optisten levyjen maailma tekee pientä paluuta, mikäli tutkijoiden keksintö sadaan kaupallistettua käyttöön. Shangain tiedeyliopiston tutkijat ovat kehittäneet kolmiulotteiseen kerrostekniikkana pohjautuvan optisen levyn, joka kiskaisee optisten levyjen tallennustilan uusille lukemille.

Perinteisen optisen levyn, eli CD-levyn ja DVD-levyn, fyysinen koko on pidetty uudessa levyssä samana. Uutta on sen sijaan levyjen valmistustekniikka. Siinä missä suurimmissakin Blu-ray -levyissä käytetään korkeintaan neljää tallennuskerrosta, on uudessa formaatissa menty reippaasti harppaus eteenpäin.

Tekniikka perustuu kolmiulotteisten tallennuskerrosten luontiin, jolloin yksittäisten tallennuskerrosten tai "tallennuslevyjen" väli on vain mikrometrin suuruusluokkaa. Näitä on saatu ladottua 100 kappaletta päällekäin, pitäen levyn paksuuden silti samana kuin Blu-ray -levyissä tai DVD-levyissä.



Lopputuloksena on optinen levy, jolle mahtuu hulppeat 200 teratavua dataa, eli noin 200 000 gigatavua dataa. Blu-ray -levyille mahtuu nykyisellään korkeintaan 128 gigatavua dataa, joten harppaus on huikea.

Tutkijat ovat toisaalta realisteja ja eivät usko itsekään levyjen aiheuttavan ryntäystä kuluttajien keskuudessa, sillä tavallisen kuluttajan osalta vaaditun tallennustilan kasvu on hidastunut viime vuosina merkittävästi. Sen sijaan levyille nähdään markkinoita yrityskäytössä, jossa datan määrä kasvaa hurjaa tahtia - ja tähän saumaan Very Big Disc tarjoaisi mainion varmuuskopiointiformaatin.

Levyjen käyttöikä on sekin hurja, sillä tutkijat arvioivat uusien levyjen säilyttävän datan ehjänä 50 - 100 vuoden ajan.

Aivan poissuljettua näiden jättimäisten optisten levyjen leviäminen myös kuluttajien käyttöön ei ole, sillä teknologiamaailma tuppaa toistamaan mielenkiintoista kaavaa. Usein kehitetään ensin tekniikka, jonka kärkkäimmät kriitikot teilaavat turhana - kunnes kyseinen tekniikka joskus myöhemmin mahdollistaakin asioita, joista emme osanneet unelmoidakaan.