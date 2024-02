Instagramiin kehitteillä Snapchatin tyylinen kartta ystävien sijainnin näkemiseen

Meta on vahvistanut TechCrunchille, että Instagramiin on kehitteillä karttaominaisuus, joka muistuttaa vahvasti Snapchatin vastaavaa ominaisuutta.

Sosiaalisen median palvelussa Snapchatissa on Snap-kartta, joka mahdollistaa oman sijainnin reaaliaikaisen sijainnin jakamisen kavereille, paikkojen löytämisen ja snappien eli viestien lisäämisen muiden nähtäväksi. Sijaintia ei ole pakko jakaa kartalle.

Vastaavanlainen kartta, Friend Map, on nyt siis kehitteillä Instagramiin. Kartalta on mahdollisuus nähdä ystävien sijainti, mutta sitä ei ole pakko käyttää. TechCrunchin mukaan ominaisuus on toistaiseksi vain palvelun sisäisessä testissä.

Ominaisuuden paljasti alunperin mobiilisovelluksia tutkiva ja kehittävä Alessandro Paluzzi Threadissa. Jo aiemminkin Paluzzin on jakanut tietoja tästä tulevasta ominaisuudesta.





Instagramin Friend Map -karttaominaisuus. Kuva: Alessandro Paluzzi.

Paluzzin jakamien kuvien mukaan käyttäjä voi valita seuraajat, jotka sijainnin näkevät. Esimerkiksi sijainnin voi laittaa näkymään vain läheisille kavereille. Snapchatin tapaisesti sijainnin voi piilottaa kokonaan laittamalla itsensä haamutilaan. Sijainti on päästä päähän -salattu.

Kartalle voi myös jättää viestejä tai muistiinpanoja muiden nähtäväksi. Instagramissa on jo muistiinpanoja eli lyhyitä viestejä, jotka näkyvät samassa osiossa yksityisviestien kanssa.

Paluzzin aiemmien jakamien kuvien mukaan kehitteillä on myös 'Läheiset tarinat' -ominaisuus, joka nähtävästi liittyy karttaan.