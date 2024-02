Google lakkautti sivujen cachen eli välimuistin

Yksi pieni, mutta monille käyttäjille hyvin tärkeä toiminto on ollut osana Googlen hakukonetta jo vuosikymmenten ajan - mutta nyt se katoaa.

Kyseessä on siis Googlen välimuisti, jonka avulla on voinut katsoa hakutuloksissa näkyvän sivun sisällön, suoraan Googlen tallettamana kopiona.

Toiminto on ollut näppärä etenkin, jos kohteena oleva sivusto on kaatunut tai sen sisältöä on aivan hiljattain muutettu (ja haluat nähdä sisällön juuri ennen muutosta). Eli varsinaisen sivuston sijaan, selaimeen onkin voinut halutessaan avata Googlen palvelimilta löytyvän kopion kyseisestä sivusta.

Mutta nyt Google on ilmoittanut lakkauttavansa toiminnon.

Perusteluksi yhtiö kertoo sen, että välimuisti luotiin aikanaan hyvin, hyvin erilaiseen maailmaan: vuosituhannen alussa ei ollut mitenkään varmaa, aukeaako klikattu verkkosivu koskaan vai onko se kenties kaatunut. Nykyisin edullisten ja nopeiden verkkohotellien ansiosta kuvatun kaltaisia ongelmia ei enää juuri ole.



Välimuisti on ollut Googlen hakutuloksissa käytössä ainakin vuodesta 2001 lähtien. Yritimme löytää tarkkaa ajankohtaa ominaisuuden lisäämiselle, mutta aivan tarkkaa tietoa ei tuntunut löytyvän. Toimintoon kuitenkin viitataan vähintäänkin vuonna 2001 julkaistuissa uutisartikkeleissa.

Toimintoa on voinut käyttää usealla eri tavalla: joko suoraan Googlen hakutulosten kautta tai sitten selaimen osoiteriville kirjoittamalla. Esimerkiksi AfterDawnin suomenkielinen etusivu löytyi välimuistista osoitteella https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dawn.fi - eli vaihtamalla kyseisen osoitteen loppuun halutun sivun, saatiin Googlen tallettama kopio sivusta latautumaan. Chromessa toimi myös cache:dawn.fi -lyhennelmä.

Tällä hetkellä kyseiset suorat linkit Googlen cacheen eli välimuistiin toimivat edelleen, mutta ilmoituksen mukaan on vain ajan kysymys, kun ne lakkaavat toimimasta. Google on myös poistanut omista dokumenteistaan kaikki viittaukset välimuisti-ominaisuuteen.

Onneksi vaihtoehtoja löytyy, tärkeimpänä niistä kenties Bingin välimuisti, joka toimii Bingin hakutulosten kautta edelleenkin.

Hakukoneiden välimuistipalvelut ovat toki olleet aina vain räpsyjä viimeksi havaitusta tilanteesta, eikä niiden avulla ole päässyt koskaan palaamaan ajassa taaksepäin. Siihen tarkoitukseen ylivoimaisesti paras työkalu on Internet Archive eli tuttavallisemmin archive.org.