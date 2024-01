Lista: Vuodenvaihteen parhaat tarjoukset

Joulun jälkeiset päivät eli ns. välipäivät ovat perinteisesti olleet alennusmyyntien aikaa. Taustalla on historiasta tullut perinne, jossa joululta myymättömäksi jääneet tavarat puhdistetaan pois varastoista alennetuilla hinnoilla.

Mutta jo useamman vuoden ajan välipäivien alennusmyyntien merkitys on ollut vähenemään päin, etenkin elektroniikan osalta. Syitä on monia, mutta ensinnäkin Black Fridayn nousu vuoden tärkeimmäksi alennusmyynnin ajankohdaksi on muuttanut paljonkin asioita. Toisekseen kaupat osaavat nykyisin ennakoida menekkiään huomattavasti paljon paremmin.

Näiden tekijöiden vuoksi välipäivien alennusmyynneissä ei juurikaan löytöjä enää ole, ainakaan näin teknologianörtin näkökulmasta.

Jotain sentään löytyy ja olemme keränneet mielestämme parhaat tarjoukset tähän näppäräksi listaksi. Monissa alennustuotteissa hinta on ollut samalla tasolla Black Fridayn aikoihin kuin nytkin - eli kyseessä on tavallaan "toinen mahdollisuus" ostaa tuote Black Fridayn hinnoilla.

Puhelimet

Fairphone 4 (8GB/256GB)



Fairphone 4 (6GB/1286GB)



Nothing Phone(1) (8GB/2566GB)

Älykellot

Garmin Venu 2 Plus



Garmin Epix (gen 2)



Suunto Vertical

Näytöt

Samsung Odyssey G7 (32" / 4K / IPS)



Gigabyte M32U (32" / 4K / IPS)

Muut

NVIDIA Shield TV Pro 16GB

useamman vuoden ikään ehtinyt TV-mediatoistin, mutta jota pidetään edelleen yhtenä parhaista mediatoistimista maailmassa

alin hinta nyt: 179 euroa

alin hinta viimeisen 30vrk aikana: 214 euroa

hinta muissa kaupoissa



Nokia 70" 4K TV (LCD)



