Sähköpyörät ja skuutit olivatkin ratkaisu? Globaali öljyn kulutus laskee nimenomaan niiden ansiosta

Länsimaissa auto on pyhä lehmä, jonka pohjalta jopa tapamme asua ollaan määritelty 1960-luvulta lähtien. Meillä autojen sähköistyminen on nähty tehokkaimpana tapana leikata hiilidioksidipäästöjä - ja lopettaa öljyä tuottavien diktatuurien rahoittaminen bensapumpulla.

Vaivihkaa kuitenkin sähköautojakin isomman merkityksen ovat saaneet sähköpolkupyörät ja skuutit. Taustalla on puhtaasti niiden järisyttävä määrä: maailmassa arvioidaan olevan tällä hetkellä jo noin 280 miljoonaa sähköpolkupyörää, sähköpotkulautaa ja sähkömopoa. Vertailun vuoksi: sähköisiä henkilöautoja on maailmassa on 20 miljoonaa kappaletta ja sähköisiä hyötyajoneuvoja noin 1,3 miljoonaa.

Vaikka lehtien kommenttipalstojen änkyröitä lukemalla voisi kuvitella näitä käyttävän lähinnä nuorison, kuvitelma on väärä. Samoin myös kuvitelma siitä, että sähköpyörät tai skuutit korvaisivat kävelyä tai perinteistä pyöräilyä on väärä. Sen sijaan näillä uusilla sähköisillä kulkuvälineillä on korvattu varsin vauhdikkaasti sekä polttomoottoriautoilla että polttomoottoria käyttävillä mopoilla tapahtuvaa liikkumista.



Etenkin sähköpotkulaudat ovat myös siirtäneet kuluttajia joukkoliikennevälineiden, kuten bussien käyttäjiksi. Skuuteilla voidaan tehdä siirtymä kotoa pysäkille tai pysäkiltä työpaikalle, vaikka etäisyydet olisivatkin epäkätevän pitkät kävellen tehtäviksi.

Suomessa sähköpyörät ovat muodostuneet valtavan suosituiksi työsuhdepyörinä ja niiden markkinaosuus kasvaa vauhdilla.

Arvion mukaan jo nykyisellään kevyiden sähköisten liikennevälineiden suosio on laskenut globaalia öljyn kulutusta noin prosentin verran. Luku on neljä kertaa suurempi kuin mihin sähköautot ovat toistaiseksi pystyneet.