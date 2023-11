YouTubessa pitää pian merkitä tekoälyllä tuotettu sisältö tai sisällöllä ei saa tienattua rahaa

Etenkin tämän vuoden aikana tekoälyllä tuotetun sisällön määrän on kasvanut massiivisesti. Tämän takia YouTube on nyt julkistanut uudet käytännöt tekoälyllä tuotetun sisällön osalta.

YouTuben mukaan tekoälyllä tuotettu sisältö saattaa johtaa katsojia harhaan – varsinkin jos he eivät tiedä, että videota on muutettu tai se on luotu synteettisesti.

YouTube vaatii pian sisällöntuottajia paljastamaan, kun he ovat luoneet muunnettua tai synteettistä sisältöä, joka on realistista, mukaan lukien tekoälytyökaluilla luotu sisältö.

Tämä voi olla esimerkiksi tekoälyn luoma video, joka kuvaa realistisesti tapahtumaa, jota ei koskaan tapahtunut, tai sisältöä, jossa joku sanoo tai tekee jotain, jota hän ei itse asiassa tehnyt.

Kun sisällöntuottajat lataavat sisältöä, he voivat valita uusia vaihtoehtoja osoittaakseen, että se sisältää realistista muunnettua tai synteettistä materiaalia.





Kun sisällöntuottajat merkkaavat sisällön, käyttäjät näkevät ilmoituksen siitä videon kuvauksessa ja tietyissä tilanteissa myös videosoittimessa. Ilmoitus voi viitata kuvaan tai ääneen, joka on tekoälyllä tuotettua.

YouTube huomauttaa, että sisällöntuottajat, jotka päättävät jatkuvasti olla lisäämättä näitä tietoja videoihinsa, heidän videot voidaan poistaa, käyttäjän YouTube-kumppaniohjelman oikeus voidaan jäädyttää tai he voivat saada muita rangaistuksia. Käyttäjä voi siis menettää tuloja, mikäli tekoälyllä tuotettua sisältöä ei merkitä.

Uudistus tulee palveluun seuraavien kuukausien aikana.

Samalla YouTube tuo palveluun mahdollisuuden pyytää sellaisen sisällön poistamista, jossa on tekoälyllä tuotettu tunnistettava henkilö. Kaikkea sisältöä ei kuitenkaan poisteta, mutta esimerkiksi pilkkaava sisältö voidaan poistaa.