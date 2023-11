TikTokin käyttäjämäärät Suomessa paljastuivat - myös moderaattoreiden määrä selville

Euroopan Unionin uusi, digitaalisia jättejä suitseva Digital Services Act (tutummin DSA) tuli voimaan vuosi sitten.

Yksi sen erittäin mielenkiintoisista piirteistä on se, että nyt kaikkien DSA:n erityissääntelyn alaisten toimijoiden pitää kertoa todella paljon, hyvinkin tarkkoja tietoja palvelustaan.

Sisältöalustojen, kuten Facebookin, X/Twitterin ja TikTokin pitää paljastaa todelliset käyttäjämääränsä maittain. Mutta käyttäjien lisäksi palveluiden pitää kertoa myös se, miten niiden sisältöä hallitaan.

Eli paljonko ihmisiä on töissä tarkistamassa sisällön laillisuutta, miten paljon valituksia sisällöstä tulee kuluttajilta ja se, mitä valituksille lopulta tehdään.

TikTokin osalta tähän saakka mediassa on ollut lähinnä valistuneita arvailuja siitä, miten iso palvelu Suomessa on. Nyt käytössä on siis virallista, EU:n vaatimaa kovaa dataa, jota TikTokin on pakko toimittaa EU:lle säännöllisesti. Ja kaikki tieto julkaistaan, julkisuusperiaatteen mukaisesti.



Huhtikuun 2023 alun ja syyskuun 2023 lopun välisenä aikana TikTokilla oli Suomessa keskimäärin ottaen 1,5 miljoonaa yksittäistä katselijaa kuukaudessa. Luvut eivät ole siis käyttökertoja eivätkä eri selaimilla tehtyjä käyntejä, vaan (ilmeisesti puhtaasti) sisäänkirjautuneisiin käyttäjiin pohjautuvia lukuja.

Mielenkiintoisempi tieto on se, millaisella moderaattoreiden armeijalla TikTok ylläpitää sisällön siisteyttä. TikTokin toimittamien lukujen mukaan palvelulla on 40 suomea puhuvaa moderaattoria, jotka varmistavat, että suomenkielinen sisältö ei riko palvelun käyttöehtoja.

Vertailun vuoksi, ruotsia osaavia moderaattoreita oli käytössä 108 hengen verran ja englantia osaavia 2137.

Suomen viranomaiset pyysivät TikTokilta tarkastelujakson - eli puolen vuoden - aikana lisätietoja viidestä eri videosta. Yksi pyynnöistä liittyi lasten hyväksikäyttöön, kaksi huumekauppaan ja kaksi pahoinpitelyyn.