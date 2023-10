Näin iso on influenssereiden markkina maailmanlaajuisesti

Sosiaalinen media synnytti maailmaan täysin omanlaisensa ammattikunnan, jolle on nyrpistelty nenää ja jonka vaikutusvaltaa ei kenties ymmärretä vieläkään täysin.

Kyseessä ovat tietysti ns. influensserit eli vaikuttajamarkkinoijat. Karikatyyrisesti moni ajattelee vähäpukeisia some-kaunottaria, kun influensserit mainitaan, mutta saman termin alle kuuluvat myös monet muut tahot - teknologiapuolelta mainittakoon vaikkapa monenlaisissa kriiseissä viime aikoina pyörinyt Linus Tech Tips.

Rajanvetoa vaikuttajien ja journalismin välillä on vaikea tehdä, mutta kenties selkein ero on siinä, että influenssereiden sisällöntuotannosta osa - välillä isokin osa - on markkinointiyhteistyötä. Vastaavasti journalismin saralla elanto koostuu sisällön yhteydessä näytettävistä mainoksista, ilman että sisältöä itseään olisi mukautettu mainostajan toiveisiin.

Mutta veti rajan miten halusi, on verkon uudenlainen sisällöntuotanto jo valtava teollisuudenala. Arvioiden mukaan sisällöntuotanto tällä uudella alalla työllistää täyspäiväisesti jo 50 miljoonaa ihmistä globaalisti.



Ja rahavirrat ovat hurjia, sillä sisältöteollisuuden arvoksi arvioidaan jo 227 miljardia dollaria (eli noin 215 miljardia euroa). Summa on noin 2,5 kertaa suurempi kuin Suomen valtion bujdetti. Markkinan arvon arvioidaan kasvavan 312 miljardiin dollariin vuoteen 2027 mennessä.

YouTube arvioi, että sen alustaa käyttävien sisällöntuottajien kautta Yhdysvaltain bruttokansantuote kasvoi noin 35 miljardilla dollarilla (noin 33 miljardia euroa). Summa vastaa karkeasti Yhdysvaltain huonekaluteollisuuden vaikutusta maan bruttokansantuotteeseen.

Suomessa Tilastokeskus arvioi yli 10 000 suomalaisen saaneen tuloja vaikuttajamarkkinoinnista vuonna 2022. Markkinan koko on meillä noin 53 miljoonaa euroa.

Samalla vaikuttajat ovat osittain viemässä tuloja perinteiseltä medialta: esimerkiksi Panasonic kertoo nykyisin käyttävänsä kymmenen prosenttia markkinointirahastaan vaikuttajamarkkinointiin.



Ala on kuitenkin myös raadollinen: tärkeimpien alustojen algoritmit ja säännöt päättävät sen, menestyykö joku vai ei. Instagram, YouTube ja TikTok voivat muuttaa palveluidensa suosittelumekanismeja siten, että sisällöntuottajan näkyvyys romahtaa yhdessä yössä. Myös yksikin varomaton, sääntöjen vastainen julkaisu voi tuhota vaikuttajan uran kertaheitolla. Varoituksia ei yleensä jaeta, vaan peli on ohi välittömästi.