Spotify avasi uuden rahahanan artisteille: Artistien omat fanituotekaupat

Spotify on laajentanut työkaluja, joilla artistit voivat koettaa puristaa astetta parempaa elantoa uudessa uljaassa maailmassa, jossa perinteinen fyysisten äänitteiden myynti on siirtynyt pitkälti historian kirjoihin.

Suoratoistojätti on avannut palveluun uuden osion, joka kulkee nimellä Merch Hub (vaikkakin otsikkotasolla näkymä käyttää termiä "Merch for you", myös suomeksi). Palvelu nostaa esille eniten tykkäämiesi artistien fanituotteita ja mahdollistaa niiden oston suoraan Spotifyn omasta kaupasta.

Spotify ei ota fanituotteiden myynnistä siivua itselleen, vaan yhtiön tarkoitus on mitä ilmeisimmin sitouttaa artistit Spotifyn alustaan. Eli Spotify toivoo, että bändit ja artistit keskittävät kaiken fanitoimintansa Spotifyn sisälle - myös fanituotteiden kaupan.

Palvelu on tarkoitus tuoda myös osaksi Spotifyn mobiilisovellusta, mutta ainakaan tällä hetkellä sitä ei vielä Suomessa saatavilla olevasta uusimmasta Androidin Spotify-sovelluksesta löytynyt. Palvelu löytyy kuitenkin suoralla linkillä ja toimii ainakin tietokoneen selaimella mainiosti.



Valitettavasti kokeillessa kaikki tuotteet oli hinnoiteltu Yhdysvaltain dollareissa ja tuotteiden kuvaukset olivat nekin pääosin englanniksi. Myös varsinaisen kaupan suomennos on vielä hieman kesken, sillä "Osta nyt" -painikkeen lisäksi kaupasta löytyi myös "Add to cart" -painike.

Kauppa ei itsessään ole myöskään varsinainen kauppa, vaikkakin tuotteet näennäisesti voikin lisätä ostoskoriin. Tilaukseen siirryttäessä palvelu ohjaa asiakkaan eteenpäin kunkin artistin Spotifyn ulkopuolella sijaitsevaan omaan, Shopifyä käyttävään kauppapaikkaan. Spotify on tukenut jossain määrin artistien fanituotekauppoja jo ennestäänkin, mutta uutta on nyt se, että Spotifysta löytyy yksi yhtenäinen näkymä kaikkeen fanituotevalikoimaan.