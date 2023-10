Firefoxista korjattiin 21 vuotta vanha bugi

Avoimen lähdekoodin selain Firefox julkaistiin virallisesti marraskuussa 2004. Selain kuitenkin pohjautuu vieläkin varhaisempaan selaimeen, eli Mozillana tunnettuun edeltäjäänsä.

Palataan siis vielä varhaisempaan netin historiaan. Tarkalleen ottaen vuoteen 2002. Tuolloin Napster taisteli edelleen levy-yhtiöitä vastaan oikeudessa ja pienenä teknologiauutisena mainittiin tieto siitä, miten joukko laitevalmistajia oli päässyt sopuun sinistä laser-valoa käyttävästä DVD-formaatista (kyseisestä formaatista tuli sittemmin Blu-ray, joka taisteli usean vuoden ajan kilpailijaansa HD DVD:tä vastaan markkinoiden herruudesta).

Puhutaan siis suhteellisen kaukaisesta historiasta, netin näkökulmasta.

Mutta aina tuosta vuodesta 2002 lähtien Firefoxissa/Mozillassa on tiedetty olevan pieni, mutta raivostuttava bugi.



Kyseinen bugi on ilmentynyt siten, että viemällä selaimessa hiiren jonkin selaimen elementin päälle, aukeaa tooltip eli keltainen pieni lisätietoa tarjoava ruutu. Ruutu saattaa kertoa vaikkapa verkkosivulla olevan kuvan kuvaustekstin. Kun selaimen on siirtänyt pois näkyvistä, eli käyttöjärjestelmän työpöydällä taustalle, on kyseinen ruutu jäänytkin roikkumaan näkyviin ruudulle, usein muiden ohjelmien päälle.

Ongelma on tapahtunut vain silloin tällöin ja sen esiintyminen on vuosien mittaan vaihdellut villisti. Ensimmäisenä se havaittiin Applen tietokoneille tarkoitetussa Mozilla for Mac -selaimessa kesäkuussa 2002, josta bugiin liittyvä ruutukaappaus alla:

Bugia ei vain ole koskaan korjattu. Tai ilmeisesti se on välillä korjattu, mutta vahingossa, muiden korjausten ohessa. Mutta se on palannut täsmälleen samanlaisena aina takaisin, kun uusia päivityksiä on tehty - koska sitä itsessään ei ole koskaan vaivauduttu korjaamaan. Syynä korjauksen välttelylle on ollut tietysti se, että bugi on lähinnä pieni kauneusvirhe eikä sinänsä riko mitään selaimessa itsessään. Joten bugi on saanut elää yli kahden vuosikymmenen ajan osana Firefoxia.

Tähän vuoteen asti.

Bugi saatiin vihdoin korjattua syyskuussa 2023 ja korjaus sisältyy Firefoxin versioon 119.

Bugin taklasi lopulta opiskelija Yifan Zhu, joka havaitsi bugin itse asiassa Firefoxin sisarohjelmiston, Thunderbird-sähköpostiohjelman kautta. Eli sama tooltip-ongelma oli levinnyt Firefoxin moottorin mukana myös Thunderbirdiin.

Ars Technican haastattelun mukaan Zhu on itse syntynyt vuonna 1999 eli hän on ollut vähän yli 2-vuotias silloin, kun bugi on ensimmäistä kertaa löydettiin ja ilmoitettiin. Zhu ei ole koskaan aiemmin osallistunut avoimen lähdekoodin projekteihin, mutta ongelma alkoi häiritsemään häntä niin paljon, että mies päätti kääriä hihat ja korjata ongelman - vihdoin.