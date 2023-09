TCL tuo 115-tuumaisen Mini LED -television Eurooppaan ensi vuonna

TCL on tuonut markkinoille useita 98-tuumaisia televisioita, ja juuri Pohjoismaiden markkinoille on tulossa uusi sellainen. Elektroniikkayhtiöllä on kuitenkin mielessä vieläkin suurempia suunnitelmia.

TCL esitteli IFA 2023 -tapahtumassa 115 tuuman Mini LED -televisiota, joka on yhtiön mukaan maailman suurin tällä tekniikalla valmistettu ruutu. Koon osalta se tarjoaa vaihtoehdon projektoreille.

Televisio kulkee Kiinassa nimellä X11G Max, jossa se maksaa 80 000 juania eli noin 10 200 euroa.

FlatpanelsHD kertoo, että Euroopan julkaisu ei tapahdu tämän vuoden aikana, mutta ensi vuodelle sellaista kaavaillaan. Euroopan hintatiedoista ei toistaiseksi ole tietoa.



115-tuumainen Mini LED -televisio käyttää 4K-tarkkuutta, 144 hertsin virkistystaajuutta ja sen kirkkaus yltää jopa 5000 nitiin. Mini LED -taustavalaistus tarjoaa yli 20 000 himmennysaluetta.

Televisiossa on myös tehokas 6.2.2-kanavainen Onkyo-äänijärjestelmä.