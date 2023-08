Syötkö parempaa juustoa? Olet saattanut syödä samalla myös mikrosirun - taistelu elintarvikeväärennöksiä vastaan kehittyy

Maailmanlaajuiset rikollisorganisaatiot ovat viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana siirtyneet pikkuhiljaa pois perinteisiltä toimialoiltaan, kuten parituksesta ja huumekaupasta. Sen sijaan rikollisjärjestöt ovat löytäneet uusia tulolähteitä, joissa riskit ovat minimaalisen pienet, mutta voitot lähes perinteisten rikollisten toimialojen tasolla.

Yksi näistä "uusista" toimialoista on ruokapiratismi eli elintarvikeväärennökset. Elintarvikeala on valtava bisnes ja siinä epärehellisestä toiminnasta kiinnijääminen harvemmin aiheuttaa vuosikymmenten vankeustuomioita, joten se on myös riskien näkökulmasta erittäin houkutteleva ala.

Yksi väärennöksistä pahasti kärsivä toimiala ovat nimisuojatut, arvokkaat juustot. Yksi tunnetuimmista nimisuojatuista juustoista on parmesaani, jolla on EU:n alkuperänimisuoja. Suoja tarkoittaa sitä, että parmesaanina saadaan myydä ainoastaan tietyillä kriteereillä valmistettuja juustoja ja juustojen täytyy olla valmistettu Italian tietyissä maakunnissa.



Elintarvikeväärentäjät kuitenkin pyrkivät iskemään tähän ja myyvät parmesaanin nimellä lähes kaikkea mahdollista juuston kaltaista - ja luottavat siihen, että kuluttajat eivät huomaa ostaneensa väärennettyä tuotetta. Alkuperänimisuojaa nauttivien tuotteiden markkina on lähes 80 miljardin euron arvoinen bisnes, joten pienikin siivu markkinasta on houkuttelevaa rikollisille.

Alkuperäisen parmesaanin valmistajat ovat ryhtyneet vastatoimiin ja tuotantolinjoilta ulos putkahtaviin, aitoihin parmesaanijuustoihin sujautetaan sisään nykyisin mikrosiru, jonka avulla voidaan varmistua siitä, että tuote on oikeastikin parmesaania. Mikrosiru upotetaan kuhunkin, noin 40 kilogrammaa painavaan juustokiekkoon ja mikrosirut on valmistettu syötävästä, ihmisille turvallisesta materiaalista, joten hieman tavaomaista rouskuvamman palan puraiseminen raastetun parmesaanin seassa ei ole vaarallista.

Suomesta nimisuojattuja elintarvikkeita ovat mm. sahti ja karjalanpiirakat.