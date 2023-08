Elon Muskin tunneliyhtiö rakentaa Las Vegasiin 110 kilometrin tunnelin

Elon Muskilla on tunnetusti sormensa mukana useammassakin varsin eksoottisessa yrityksessä. Teslan tietysti tuntevat kaikki, mutta SpaceX:n ja ex-Twitterin useimmat. Hieman vähemmälle huomiolle on jäänyt Muskin tunneliyhtiö, joka kantaa hyvinkin tylsää ja osuvaa nimeä: The Boring Company.

Yhtiön alkuperäisenä visiona oli rakentaa kaupunkeja yhdistäviä tunneliverkkoja, joissa ihmisiä kuljetettaisiin putkipostin tyylisissä kapseleissa silmänräpäyksessä paikasta toiseen. Visiota kutsuttiin tuolloin nimellä Hyperloop. Sittemmin suunnitelmat maltillistuivat ja jo vuonna 2017 kuljetus oli tarkoitus tapahtua 200km/h kulkevalla sähköreellä.

Ja senkin jälkeen on rauhoituttu visioissa ja nykyiset visiot ovatkin kuin eräänlainen metro ilman metron mittakaavahyötyjä. Mutta tähän visioon Musk on kuitenkin saanut houkuteltua mukaan Las Vegasin kaupungin. The Boring Company on saanut kasinokaupungilta luvan laajentaa kaupungin alla kulkevan tunneliverkkonsa kattamaan kaikkiaan 110 kilometrin verran tunneleita.



Tunnelit olisivat uusimmassa visiossa yksisuuntaisia ja niissä liikennöitäisiin asemien välillä tunnelioperaattorin ajamilla Tesloilla. Kuhunkin autoon mahtuisi mukaan korkeintaan kolme matkustajaa ja niitä käytettäisiin liikuttamaan turisteja lentokentän ja eri kasinoiden välillä.

Muskia on syytetty julkisesti siitä, että miehen tunnelivisiot ovat olleet vain savuverho, jolla päättäjät saataisiin unohtamaan oikeat, realistiset julkisen liikenteen hankkeet - kuten metrot, raitiovaunut ja paikallisjunat. Nyt, kun näyttää siltä, että kyseessä on vain tunnelissa tehtävä taksikyyti, vaikuttavat syytökset osuneen kohtuullisen hyvin oikeaan.