BritBox julkaistiin Apple TV -sovelluksessa kanavana Pohjoismaissa

BritBox International, Britannian yleisradioyhtiöiden BBC:n ja ITV:n yhteisyritys, on tuonut BritBoxin Apple TV -sovelluksen kanavaksi Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.

Uuden lanseerauksen kerrotaan laajentavan merkittävästi BritBoxin tavoittavuutta Pohjoismaiden markkinoilla ja on jatkoa Pohjois-Amerikan ja Australian lanseerauksille.

Viime vuonna Suomeen saapunut BritBox saavutti aiemmin tänä vuonna kolmen miljoonan rajan kahdeksalla kansainvälisellä markkina-alueellaan. Viime vuonna BritBoxin tilaajamäärä kasvoi yli 15 prosenttia.

"Brittiläiset ohjelmat ovat jo pitkään olleet suosiossa Pohjoismaissa. Odotamme innolla, että voimme vauhdittaa tätä kehitystä entisestään ja esitellä BritBoxia uusille yleisöille hyödyntäen yhteistyötä C Moren, Telian ja Prime Videon kanssa alueella. Laajan brittiklassikkotarjontamme lisäksi katsojat voivat odottaa tulevina kuukausina lukuisia uusia BritBox Originals -sarjoja. Näitä ovat muun muassa Jed Mercurion tuottama Payback, bestseller-kirjailija Irvine Welshin Crime-sarjan toinen kausi ja BAFTA-voittaja Jeff Popen ohjaama minisarja Archie, jossa Jason Isaacs näyttelee Hollywood-ikoni Cary Grantia", kommentoi BritBox Internationalin toimitusjohtaja Reemah Sakaan.

BritBox on nyt saatavilla Apple TV -sovelluksessa 7,99 euron kuukausimaksulla. Seitsemän päivän kokeilujakso on maksuton ja tilauksen voi peruuttaa milloin tahansa.





BritBox on saatavilla suoratoistona osoitteessa BritBox.com. Palvelu toimii myös muissa laitteissa kuten Android- ja iOS-puhelimissa, Android TV:ssä, Samsung Smart TV:ssä ja LG Smart TV:ssä. Lisäksi Suomessa palvelu on myös käytettävissä C Moren kautta.