Skanska rakentaa Garminille uudet tuotekehitystilat Jyväskylään – hintalappu noin 29 miljoonaa euroa

Skanska ja Garmin Jyväskylä Oy ovat solmineet sopimuksen uuden toimitilarakennuksen toteuttamisesta Jyväskylään.

Kyseessä on merkittävä hanke, sillä urakan arvo Skanskalle on noin 29 miljoonaa euroa.

Uusi rakennus tulee kokonaisuudessaan Garminin tutkimus- ja tuotekehityskäyttöön. Garmin valmistaa GPS-navigointituotteita sekä esimerkiksi urheilukelloja.

Rakennustyöt käynnistyvät välittömästi, ja kohteen on määrä valmistua vuoden 2028 keväällä.

Tuleva tutkimus- ja tuotekehityskeskus on kooltaan 8 502 kerrosneliömetriä. Rakennuksen suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa on painotettu vahvasti vastuullisuutta sekä näyttävää arkkitehtuuria. Sen julkisivu saa ilmeensä hiilletystä puusta, ja myös osa itse rakenteista tulee olemaan puisia.

Lisäksi Skanskan ja Garminin tavoitteena on käyttää hankkeessa vähähiilistä betonia mahdollisimman kattavasti.





Rakennuksen energialuokaksi on määritelty paras mahdollinen A-luokka, ja osa sen käyttämästä energiasta tullaan saamaan suoraan katolle asennettavista aurinkopaneeleista.

"Olen ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Skanskan kanssa suunnitteluvaiheen aikana, ja olen iloinen, että pääsimme hyvään sopimukseen myös rakennusvaiheesta. Kyseessä on meille erittäin tärkeä hanke, ja olen varma, että toteutamme sen yhdessä korkealla laadulla", kertoo Managing Director Michael Miettinen Garmin Jyväskylä Oy:stä.

Myös Skanskan projektijohtaja Markus Pöllä korostaa antoisan kehitysvaiheen merkitystä ennen rakentamisen käynnistymistä. Pöllän mukaan asiakkaan kanssa yhteistyössä asetetut tavoitteet ovat mahdollistaneet Skanskan osaamisen laajan hyödyntämisen rakennuksen vastuullisuutta edistävien ratkaisujen kehittämisessä.