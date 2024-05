Samsungin taulua muistuttava älykäs Music Frame -kaiutin saapui myyntiin Suomessa

Samsungin tammikuussa CES 2024 -messuilla julkaistu Music Frame -kaiutin on saapunut Suomeen.

Music Frame -kaiuttimen suositushinta on 499 €, ja se on heti tilattavissa Samsungin nettisivujen tai jälleenmyyjien kautta.

Music Frame on siinä mielessä tavallinen kehys, että se täytetään fyysisillä valokuvilla. Kehykseen mahtuu 18,1 x 18,1 cm:n kokoinen kuva.

Siitä kuitenkin löytyy kaiuttimia, joiden avulla Music Frame toimii itsenäisenä kaiuttimena tai yhdessä Samsungin televisioiden tai soundbarien kanssa.

Jos Music Frame on yhdistetty Samsung TV:n tai soundbarin kanssa, se vahvistaa surround-ääntä ja tehostaa bassontoistoa kuuntelukokemuksen parantamiseksi, Samsung kertoo.





Musiikkia toistetaan Wifi- tai Bluetooth-yhteydellä. Myös optinen yhteys löytyy. Kaiutin tukee Chromecast-, AirPlay- ja Spotify Connect-tekniikoita.

Mustan Music Framen voi kiinnittää seinälle tai jalustalle mukana tulevien kiinnikkeiden avulla. Myöhemmin vuoden aikana Samsung tuo saataville erilliset valkoiset kehykset, jotka voidaan kiinnittää Music Frameen.

Music Frame yhdistetään langallisesti virtalähteeseen.

Music Frame menee samaan sarjaan yhtiön The Frame -televisioiden kanssa. The Frame -televisiot voivat esittää digitaalista taidetta, kun televisio on suljettu.

